Lawina krytyki po wielkim chaosie podczas wyścigu F1. „Powinni się wstydzić”

Ostatnia neutralizacja miała miejsce na trzy okrążenia przed końcem. Spowodowana była błędem Kevina Magnussena, który uderzył w barierę i zatrzymał się na poboczu. Po zgaszeniu pięciu czerwonych świateł na pierwszym zakręcie doszło do szokujących scen. Carlos Sainz zbyt późno wyhamował i uderzył swojego rodaka oraz przyjaciela Fernando Alonso, wysyłając go na koniec stawki. Logan Sargeant również popełnił błąd, kończąc wyścig sobie i Nickowi de Vriesowi.

Burza po decyzji sędziów F1 w Australii. "To jest słaby żart"

Padok F1 ponownie się podzielił. Jedni twierdzą, że sędziowie działali w zgodzie z przepisami, drudzy zaś zarzucają, że wypuszczenie zawodników na trzy "kółka" ścigania przy różnicach w oponach było bardzo niebezpieczne. - Nigdy wcześniej nie doświadczyłem czegoś takiego. To od początku była przejażdżka rollercoasterem emocji, a zwłaszcza w ostatnich 30 minutach. Trudno było zrozumieć, co się stało - powiedział wspomniany Hiszpan z Astona Martina.

- Kontrola wyścigu musi postępować zgodnie z regulaminem i to właśnie zrobiła. Oczywiście szkoda Alpine, które rozbiło oba bolidy, a było na dobrych pozycjach, ale jeśli takie są zasady, to tak trzeba to zrobić - powiedział Toto Wolff. - Nie można winić systemu. Kiedy wyścig jest restartowany na dwa okrążenia, to bywa ciężko. Kontrola wyścigu trzymała się zasad, jeśli coś jest nie tak, to musimy zmienić zasady - zakończył Frederic Vasseur z włoskiego zespołu.