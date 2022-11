Last dance legendy i walka o podium. Tu znów będzie ciekawie

Zapowiedź nadchodzących zmagań nie sposób nie rozpocząć od najważniejszego człowieka nadchodzącego weekendu, a mianowicie Sebastiana Vettela. Niemiec co prawda już kilka miesięcy temu ogłosił zakończenie kariery, jednak łzy kibiców popłyną dopiero za parę dni. Z Formułą 1 żegna się bowiem człowiek wybitny. Człowiek, który wszedł do grona najlepszych kierowców świata razem z drzwiami i futryną, bo swój pierwszy tytuł zdobył w wieku zaledwie 23 lat. Oczywiście podobnie jak teraz Maksowi Verstappenowi było mu mało i tak oto trzy kolejne sezony również kończył jako zwycięzca klasyfikacji generalnej.

Cztery korony po prostu mówią same za siebie, choć mogło być ich zdecydowanie więcej. Stąd transfer z Red Bulla do Ferrari, który niestety finalnie okazał się strzałem w kolano. Może i zaczęło się dobrze, ponieważ od najniższego stopnia podium dającego nadzieję na lepszą przyszłość, lecz później jedyne na co było stać Niemca, to tylko albo i w sumie aż dwa tytuły wicemistrza świata. Sezony 2019-2020 przelały czarę goryczy. Brak odpowiedniej współpracy z Charlesem Leclerciem w porównaniu z odległymi pozycjami w końcowej klasyfikacji spowodowały u 35-latka coś w rodzaju wypalenia, co przyczyniło się do kolejnej zmiany zespołu.