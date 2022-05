Na ten moment polscy kibice królowej sportów motorowych czekali kilka miesięcy. Robert Kubica po raz pierwszy w tym roku wystąpi w treningu poprzedzającym wyścig Grand Prix. Polak otrzyma swoją szansę w FP1 przy okazji weekendu w Hiszpanii. Krakowianinowi zostanie udostępniony bolid Zhou Guanyu, chińskiego debiutanta, który w tym roku spisuje się nieco poniżej możliwości i jak dotychczas w klasyfikacji generalnej ma zgromadził na koncie zaledwie jedno "oczko".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Robert Kubica: Zmieniły się możliwości, uczyłem się wyścigów na trybunach. WIDEO INTERIA.TV

Robert Kubica ma jasny cel

- Robert Kubica jako pierwszy zasiadł za sterami bolidu właśnie w tym miejscu, przy okazji testów przedsezonowych. Te doświadczenia z pewnością pozwolą naszemu kierowcy w pełni wykorzystać jutrzejszą, godzinną sesję, by dostarczyć zespołowi mnóstwo niezbędnych danych - czytamy w oficjalnym komunikacie zespołu.

Reklama

Co ciekawe, nie będzie to jedyna zmiana na liście startowej piątkowej czasówki. Roszady zobaczymy również w Williamsie, gdzie utalentowany Nyck de Vries wskoczy za Alexandra Albona. Oczywiście podstawowi zawodnicy powrócą do swoich aut już w popołudniowej sesji, po to by odpowiednio przygotować się do niedzielnego ścigania. Początek wyścigu o godzinie 15:00. Transmisja w Eleven Sports 1.