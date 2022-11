Zawodników spoza podstawowej dwudziestki mistrzostw świata występujących w pierwszym treningu nie dało się zliczyć na palcach jednej ręki. Poza naszym Robertem Kubicą, który wsiadł do bolidu odpoczywającego Zhou Guanyu, na torze zameldowali się Robert Szwarcman (Ferrari), Pietro Fittipaldi (Haas), Patricio O’Ward (McLaren), Jack Doohan (Alpine), Liam Lawson (Red Bull), Felipe Drugovich (Aston Martin) oraz Logan Sargeant (Williams). Zwłaszcza to ostatnie nazwisko przykuwało uwagę kibiców, ponieważ jeśli ten weekend ułoży się dla Amerykanina tak dobrze, że utrzyma się w najlepszej piątce kierowców F2, to zajmie on przyszłoroczne miejsce w Williamsie. Chodzi o wymagane punkty do superlicencji, których brakuje mu naprawdę niewiele.

Robert Kubica przez chwilę był w pierwszej dziesiątce

Nas interesował jednak Robert Kubica. - Czujniki na samochodzie i dwa skrzydła do porównań - meldował prosto z toru Mikołaj Sokół, co zapowiadało sporą liczbę okrążeń do pokonania. Zaczęło się co prawda niemrawo, bo dwukrotnie zespół wypuszczał doświadczonego kierowcę i błyskawicznie ściągał go do mechaników. Po około kwadransie, ku uciesze fanów znad Wisły, 37-latek w końcu mógł nieco dłużej pojeździć po Yas Marina Circuit i robił to z całkiem niezłym skutkiem, gdyż pomimo twardych opon, w pewnym momencie znajdował się na trzynastej lokacie.

Po przejściu Kubicy na miękkie opony, na twarzy polskich kibiców wreszcie pojawił się uśmiech na twarzy. Jednokrotny zwycięzca Grand Prix na początku popsuł szybkie kółko, lecz później podwójnie skupiony wykręcił siódmy wynik, wyprzedzając między innymi Lewisa Hamiltona czy niedawnego triumfatora z Brazylii - George’a Russella. Radość z bycia w pierwszej dziesiątce nie trwała jednak długo, ponieważ coraz więcej zawodników zaczęło pojawiać się na czerwonych Pirelli PZero i tak oto krakowianin spadł ostatecznie na czternastą pozycję.

W zajęciach najszybszy okazał się duet Mercedesa. Tuż za Hamiltonem i Russellem uplasował się Charles Leclerc, jednak z racji aż ośmiu rezerwowych kierowców nie ma co podchodzić do tego na poważnie. Znacznie więcej odpowiedzi uzyskamy za kilka godzin, kiedy to zawodnicy wyjadą na tor po raz drugi. Transmisja z FP2 w Eleven Sports 1 i Polsat Box Go od 13:55.

Wyniki 1. treningu przed Grand Prix Abu Zabi: