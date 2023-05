Grand Prix w Las Vegas - bilety bez widoku na tor

Grand Prix Las Vegas odbędzie się od 16 do 18 listopada 2023 roku. Średnia cena biletów na GP Las Vegas to blisko 1700 dolarów i jest to zdecydowanie najdroższy z zaplanowanych na ten sezon wyścigów. Co więcej, wzbudza ono coraz więcej kontrowersji również ze względu na zaproponowane przez organizatorów nietypowe rozwiązanie.

Najtańsze bilety "general admission" na GP Las Vegas sprzedały się bardzo szybko, a odpowiedzią na ich niedobór mają być dodatkowe bilety, które nie gwarantują posiadaczom widoku na żaden fragment toru. Nabywcy takich wejściówek będą mieli jedynie dostęp do "watch party" odbywającego się w okolicy toru.

Bilety na GP w Las Vegas w większości nie trafią do sprzedaży

Dużo kontrowersji budzi również fakt, że większość biletów na Grand Prix w Las Vegas, które powracają do Formuły 1 po wieloletniej przerwie, nie trafi do otwartej sprzedaży. Spowodowane jest to tym, że biletami zainteresowane są sieci hoteli i kasyn.

Część z nich przedstawiła już swoje pierwsze oferty, które skierowane są do klientów VIP. Jedną z takich ofert zaprezentował ekstrawagancki i pełen przepychu hotel Caesars Palace, który postanowił przygotować pakiet biletów za 5 milionów dolarów.

Pakiet za 5 milionów dolarów - co otrzyma nabywca?

Wiele osób zaciekawiło to, co można otrzymać i na jakie atrakcje liczyć przy zakupie biletów za 5 milionów dolarów. Okazuje się, że nabywca takiego pakietu otrzymuje dostęp do apartamentu Nobu Sky Villa o powierzchni ponad 950 metrów kwadratowych. Apartament obejmuje trzy sypialnie oraz rozpościera się z niego niesamowity widok na Las Vegas Strip, będącą najważniejszą ulicą w mieście. To właśnie tam można znaleźć najważniejsze kasyna oraz hotele w Las Vegas i to wzdłuż tej ulicy ścigać będą się kierowcy Formuły 1.

Oprócz tego, decydując się na taki pakiet, klient otrzymuje również prywatną kolację z wyjątkowym menu i daniami, które przygotuje szef kuchni Nobu Matsuhisę, wyróżniony gwiazdką Michelina. Co więcej, nabywca zakupując taką "wejściówkę", otrzymuje również 12 biletów do F1 Paddock, czyli specjalnego klubu towarzyszącego wyścigom Formuły 1. Dzięki temu zyskuje on szansę na spotkanie z dawnymi gwiazdami sportu oraz aktualnymi kierowcami. Dodatkowo hotel zapewnia również opcję skorzystania z dowolnej usługi SPA dla sześciu gości.

Nabywca takiego pakietu może również liczyć na pomoc osobistego gospodarza, który będzie towarzyszył gościom i będzie w każdej chwili w pobliżu. Dzięki temu goście będą mogli lepiej poznać atrakcje oferowane przez sieć Caesars Entertainment w Las Vegas i bawić się m.in. w klubach nocnych, które również należą do tej firmy.





Grand Prix w Las Vegas odbędzie się w listopadzie tego roku / East News

Max Verstappen / AFP

Formuła 1 / AFP

Czytaj również:

Zobacz także: