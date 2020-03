W środę międzynarodowa organizacja poinformowała o diametralnych zmianach w kalendarzu Formuły 1. W obecnym sezonie przypadająca zawsze w okresie letnim przerwa została przełożona na przełom marca i kwietnia i potrwa 21, a nie jak zazwyczaj 14 dni. Ma to związek z pandemią koronawirusa.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Koronawirus paraliżuje wydarzenia sportowe. Kolejne imprezy zawieszone. Wideo. INTERIA.TV

Podczas przerwy wszystkie zespoły są zobowiązane zamknąć swoje fabryki. Same mogą zdecydować, kiedy dokładnie postanowią to zrobić. Są jednak zobowiązane do przerwania prac na dwa, a w tym sezonie na trzy tygodnie.

Reklama

Jak informuje FIA, decyzja została jednogłośnie poparta przez Grupę Strategiczną oraz Komisję Formuły 1.

Dzięki wprowadzonym zmianom latem, gdy zwykle członkowie stajni w F1 mieli wakacje, będzie można przeprowadzić dodatkowe wyścigi.

Koronawirus zdążył już namieszać w kalendarzu królowej motosportu. Do tej pory odwołano lub przełożono wyścigi Formuły 1 w Australii, Bahrajnie, Chinach i Wietnamie.

Nie wiadomo na razie, co z zaplanowanymi na maj wyścigami o Grand Prix Hiszpanii, Holandii i Monako.

TB

Zdjęcie Robert Kubica na testach F1 w Barcelonie / AFP