Lewis Hamilton nie może doczekać się powrotu Formuły 1, choć angielski kierowca ma świadomość, że wyścigi będą zupełne inne. Mistrz F1 twierdzi, że GP bez udziału publiczności powodują w nim uczucie pustki.

Wznowienie sezonu Formuły 1 odbędzie się przy zachowaniu szczególnych zasad bezpieczeństwa. Jedną z nich będzie organizacja kolejnych wyścigów bez udziału publiczności.



Ściśle monitorowana będzie również liczba pracowników, którzy będą mogli brać udział w GP. Dla Lewisa Hamiltona wizja zawodów bez udziału publiczności jest bardzo ciężka.



- Powoduje to u mnie uczucie pustki. Zawsze tak jest, że liczba fanów przekłada się na większe emocje w wyścigu. Właśnie przez to wyścigi na Silverstone lub Monzie są wyjątkowe - powiedział Anglik, cytowany przez "PlanetF1".



- Ciężko mi ocenić, czy w dłuższym okresie oglądanie wyścigów tylko w telewizji może być ekscytujące. Dla nas jazda bez kibiców będzie gorsza niż dzień testów. Wtedy na trybunach widzieliśmy przynajmniej pojedynczych kibiców - ocenił Hamilton.



Kierowca twierdzi jednak, że głód zawodów jest bardzo duży. Według niego przerwa była swego rodzaju "błogosławieństwem".



- Jestem bardzo podekscytowany, że mogę wrócić. Ta przerwa była trochę jak błogosławieństwo, ponieważ pozwoliła nam jeszcze bardziej docenić i zrozumieć to co robimy i kochamy - stwierdził Anglik.



- Dało mi to jeszcze więcej energii, determinacji i inspiracji, aby współpracować z tym wspaniałym zespołem. Czekam na powrót do pracy - zakończył rozmowę kierowca Mercedesa.



Powrót królowej sportów motorowych zaplanowany jest w połowie lipca. Kierowcy rozpoczną go rywalizacją w GP Austrii. Sezon F1 został przerwany z powodu epidemii koronawirusa.



