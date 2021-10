Koronawirus w Formule 1! Człowiek, który uratował życie Grosjeana z pozytywnym wynikiem testu

Alan van der Merwe i Ian Roberts w środowisku znani są przede wszystkim z zeszłorocznej bohaterskiej akcji z Bahrajnu, kiedy to Romain Grosjean cudem uszedł z życiem po koszmarnie wyglądającej kraksie na pierwszym okrążeniu. Załoga ryzykując swoim własnym zdrowiem pomogła wówczas Francuzowi wydostać się z płonącego pojazdu, a następnie nie opuszczała go ani na krok aż do szpitala.

O wielkiej klasie wspomnianego wcześniej duetu niech świadczy fakt, iż oboje współpracują z Formułą 1 już od wielu lat. Niestety zarówno Merwe, jak i Roberts nie wybiorą się w najbliższy weekend do Turcji, ponieważ uzyskali pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa.

Jak poinformował portal motorsport.com, w samochodzie medycznym na torze Istanbul Park zastąpią ich Bruno Correira i dr Bruno Franceschini. Oby był to już koniec złych wieści związanych z nadchodzącym Grand Prix Turcji.

