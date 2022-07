Koniec wielkiej kariery. Sebastian Vettel nie będzie już jeździł w F1!

Vettel ma 35 lat. W Formule 1 jeździ od 2007 roku. Wtedy był kierowcą testowym BMW Sauber, ale w GP Stanów Zjednoczonych zastąpił Roberta Kubicę, który był po groźnym wypadku i nie mógł wystąpić w tym wyścigu.

W latach 2007-2008 był związany z zespołem Toro Rosso. Sukcesy zaczął odnosić jednak w Red Bullu, gdzie jeździł od 2009 do 2014 roku. Potem przeniósł się do Ferrari, w którym występował do 2020 roku. Karierę zakończy w Astonie Martinie. W tym zespole jeździ drugi sezon.

Historyczne osiągnięcia Sebastiana Vettela

W latach 2010-2013 barwach Red Bulla, czterokrotnie zostawał mistrzem świata. Pod względem zwycięstw w poszczególnych wyścigach znajduje się na trzecim miejscu w historii F1. 53 razy przyjeżdżał pierwszy na metę. Więcej zwycięstw mają tylko Michael Schumacher (91) i Lewis Hamilton (103).

- Przez ostatnie 15 lat miałem zaszczyt pracować z fantastycznymi ludźmi. Jest ich zbyt wielu, by wymienić - przyznał Vettel, cytowany przez oficjalną stronę zespołu Aston Martin.

- W ciągu ostatnich dwóch lat byłem kierowcą zespołu Aston Martin Aramco Cognizant - i chociaż nasze wyniki nie były tak dobre, jak oczekiwaliśmy, jest dla mnie jasne, że wszystko składa się w całość, aby w najbliższych latach, zespół mógł ścigać się na najwyższym poziomie - dodał niemiecki kierowca.