Kompromitujący początek weekendu w Las Vegas. Nie dokończono treningu

Cały świat Formuły 1 od ogłoszenia weekendu w Las Vegas podzielił się na dwa obozy. Optymiści nie mogli doczekać się powrotu kierowców do ikonicznego miasta w Stanach Zjednoczonych. Przeciwnicy natomiast słusznie zwracali uwagę, że zamiast trzeciego wyścigu w USA, warto zadbać o inne państwa, które wypadły z kalendarza królowej sportów motorowych. Zaczęło się z pompą, bo od efektownej czwartkowej prezentacji, choć nie przypadła ona każdemu do gustu. - Wyglądamy jak klauny - grzmiał Max Verstappen. Wtórował mu między innymi Lance Stroll. Same za siebie mówiły też obrazki na trybunach. Na wydarzeniu nie pojawiło się zbyt wielu kibiców.