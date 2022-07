Kolejny ciężki trening Kubicy. Teraz czas na zasłużone wakacje

Od wczoraj cały świat Formuły 1 zamiast na rozpoczynającym się właśnie weekendzie, koncentrował się na Sebastianie Vettelu. Niemiec najpierw zaskoczył wszystkich w czwartkowy poranek, kiedy złamał zasadę braku posiadania konta na portalach społecznościowych i zawitał na Instagrama. Jak się później okazało zrobił to po to, by zakomunikować fanom iż po sezonie 2022 odwiesza kask na kołek. Zanim się to jednak stanie, ma jeszcze parę rzeczy do wykonania. Nie pogardzilibyśmy chociażby na przykład dorzuceniem do indywidualnych statystyk kolejnego podium, co przy dobrych wiatrach jest jak najbardziej do zrobienia.

Dla polskich fanów bohater był z kolei tylko jeden. Do bolidu Valtteriego Bottasa po tygodniu przerwy znów zawitał Robert Kubica. Tym razem Polak zrobił to w miejscu wyjątkowym, bo na obleganym przez tysiące biało-czerwonych fanów Hungaroringu. Zespół podobnie jak we Francji postawił w jego przypadku głównie na zbieranie danych (niczego nowego nie odkryliśmy, to tylko trening), choć nie zabrakło paru okrążeń pokonywanych z pełną mocą. Te pojawiły się dopiero w drugiej połowie zajęć, gdy krakowianin po serii przejazdów na oponach twardych, wreszcie opuścił garaż w czerwonych Pirelli PZero.

Alfa Romeo ponownie nie zachwyciła

Przeciętny w tym roku samochód Alfy Romeo ostatecznie pozwolił 37-latkowi na zajęcie dopiero przedostatniego miejsca. Teraz na Polaka czeka zasłużona, wakacyjna przerwa, ponieważ kolejny weekend odbędzie się dopiero pod koniec sierpnia w Belgii. Jeszcze trochę roboty czeka natomiast jego kolegę zespołowego - Zhou Guanyu. Chińczyk może i zakończył trening w nieco lepszym humorze, lecz piętnasta lokata nie napawa optymizmem.

Zajęcia znów zdominowała czołówka, do której przedstawiciele szwajcarskiej stajni stracili ponad dwie sekundy. Tabelę czasów otworzył Carlos Sainz. Poza Hiszpanem w TOP 3 znaleźli się ponadto Max Verstappen oraz Charles Leclerc. - Typowy dzień w biurze - mogli śmiało rzec fani królowej sportów motorowych, bo w tym roku to bardzo częsty widok.

Transmisja kolejnego dzisiejszego treningu wyjątkowo w Eleven Sports 2. Początek o godzinie 16:55. Kanał dostępny jest również w platformie Polsat Box Go.

Wyniki 1. treningu przed Grand Prix Węgier: