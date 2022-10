Sobotę w Japonii otworzyliśmy z grubej rury, bo dwoma spektakularnymi transferami. Około godziny 2:00 polskiego czasu wyjaśniła się bowiem przyszłość Pierre’a Gasly’ego oraz Nycka de Vriesa. Pierwszy z panów po prawie dekadzie spędzonej w rodzinie Red Bulla przeniesie się do Alpine, gdzie otrzyma drugą życiową szansę i zastąpi odchodzącego do Astona Martina Fernando Alonso. Drugi z kolei po fenomenalnym debiucie w GP Włoch otrzymał szansę od AlphaTauri, czyli pojawi się w miejsce odchodzącego do ojczystego teamu Francuza. Trzeba przyznać, że już teraz zapowiada się to wszystko nad wyraz ekscytująco.

Reklama

Ekscytująco zapowiadał się również trzeci trening, ponieważ wreszcie za wygraną dała pogoda i kierowcy po raz pierwszy w ten weekend ścigali się w suchych warunkach. Nie oglądaliśmy więc tylko opon z niebieskim i zielonym paseczkiem, tylko te pozwalające na znacznie lepsze wyniki, czyli zestawy miękkie, pośrednie oraz twarde. Z racji posiadania zerowej ilości danych, zawodnicy nie zamierzali tracić czasu i błyskawicznie zabrali się do roboty, by nie być w tyle względem rywali w kwalifikacjach.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Robert Kubica: Zmieniły się możliwości, uczyłem się wyścigów na trybunach. WIDEO INTERIA.TV

Max Verstappen najlepszy w trzecim treningu

Z racji mocno wiejącego wiatru każdy z głównych bohaterów nie zamierzał przesadnie ryzykować, gdyż potencjalne uszkodzenia przed najważniejszą czasówką weekendu oznaczałyby oddanie walki o pole position walkowerem. Najpoważniejszymi incydentami były więc małe wyjazdy poza linię toru. Chwilowe problemy mieli nawet takie tuzy jak Charles Leclerc czy Max Verstappen, lecz obaj wychodzili z nich obronną ręką i zostali nawet sklasyfikowani w górnych rejonach tabeli.

W najlepszych humorach do zbliżających się kwalifikacji przystąpi obecnie urzędujący mistrz świata z Holandii. Kierowca Red Bulla najlepiej poradził sobie w końcówce, kiedy raz jeszcze wszyscy pojawili się na oponach miękkich i znakomicie wykorzystał zjawisko ewolucji toru. O ogromnej przewadze nad resztą nie ma jednak mowy, bo tuż za nim czają się kierowcy Ferrari. To właśnie między tymi dwoma teamami powinna rozstrzygnąć się kwestia pole position. Ale o tym szerzej rozpiszemy się dopiero w okolicach 8:00, kiedy to rozpocznie się Q1. Transmisja w Eleven Sports 1 oraz Polsat Box Go.

Wyniki 3. treningu przed Grand Prix Japonii: