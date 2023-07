Kierowcy nie wyjadą na tor w Belgii? "Nie chcemy oglądać kolejnej tragedii"

Wyścig na Spa-Francorchamps pod znakiem zapytania? Kierowcy komentują

Aby pomóc zobrazować kibicom i dziennikarzom powagę sytuacji, George Russell użył dość ciekawego porównania: "Abyście zrozumieli, o co nam chodzi, porównałbym to do jazdy autostradą w strugach deszczu przy niedziałających wycieraczkach. Tak my to odczuwamy z kokpitu. Nie ma w tym przypadku żadnych rozwiązań na skróty". Jego zdaniem, choć odwołanie wyścigu z pewnością nie spodoba się wielu kibicom, jeśli warunki na to nie pozwolą, on i inni kierowcy nie wezmą udziału w rywalizacji.