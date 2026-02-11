Kierowcy Formuły 1 znów w akcji. Mistrza i wicemistrza oddzieliło 0,129 s

Tomasz Chabiniak

Tomasz Chabiniak

To był tylko pierwszy dzień testów, ale widzowie mogli się poczuć jak na którychś z zeszłorocznych kwalifikacji. Lando Norris i Max Verstappen znaleźli się na początku listy czasów, choć przed sezonem ważniejsza jest liczba przejechanych okrążeń. Jeden z zespołów wykrył usterkę i zanotował zaledwie 36 kółek.

Dwóch kierowców Formuły 1 w kombinezonach swoich zespołów – jeden w ubraniu McLaren, drugi Red Bull – stoi twarzą w twarz na torze wyścigowym i rozmawia ze sobą, w tle widać elementy paddocku.
Lando Norris w rozmowie z Maksem VerstappenemBEN STANSALLAFP

Od 11 do 13 lutego odbywa się pierwsza tura testów w Bahrajnie przed nowym sezonem Formuły 1. Najszybsi kierowcy świata będą jeździć po torze Sakhir również za tydzień w drugiej turze. Na początku miesiąca odbyli pierwsze przejazdy nowymi bolidami w Barcelonie, ale wszystko miało charakter zamknięty.

Tym razem ostatnia godzina sesji popołudniowej jest transmitowana przez F1TV, zmagania dla polskich widzów pokazuje na żywo Eleven Sports.

Jak to bywa przy testach, do czasów okrążeń należy podchodzić z dużym dystansem. Ważniejsza od nich jest liczba przejechanych kółek, a także odczucia przekazywane przez kierowców i pracowników. Zwracano uwagę, jak od shakedownu w Katalonii zmieniono samochód Audi, a Toto Wolff podkreślał, że w opinii Mercedesa najszybszym autem dysponuje obecnie Red Bull.

Wypadek kierowcy F1, rozbił auto warte fortunę. Zespół wydał oświadczenie

- Ich silnik jest najbardziej kompletny - powiedział, choć fani F1 znają jego "polityczny" sposób komunikacji. To Mercedes w teorii uważany jest za faworyta nadchodzących mistrzostw.

Najszybszy okazał się Lando Norris, za nim uplasowali się Max Verstappen i Charles Leclerc, ale zamieszczamy też tę ważniejszą tabelę, uwzględniającą wspominane przejechane okrążenia. Na czele Williams, ale to nic dziwnego, bo nie pojawił się na shakedownie w Barcelonie z powodu opóźnień w pracy nad samochodem. Martwić mogą się w Astonie Martinie, wykryli awarię w bolidzie, co przyniosło zaledwie 36 kółek.

Wyniki za środę (sesja poranna+popołudniowa):

1. Lando Norris (McLaren) - 1:34.669
2. Max Verstappen (Red Bull) +0,129 s
3. Charles Leclerc (Ferrari) +0,521
4. Esteban Ocon (Haas) +0,909
5. Oscar Piastri (McLaren) +0,933
6. George Russell (Mercedes) +1,493
7. Lewis Hamilton (Ferrari) +1,764
8. Pierre Gasly (Alpine) +2,096
9. Nico Hulkenberg (Audi) +2,192
10. Alexander Albon (Williams) +2,768
11. Kimi Antonelli (Mercedes) +2,960
12. Arvid Lindblad (Racing Bulls) +3,276
13. Carlos Sainz (Williams) +3,552
14. Sergio Perez (Cadillac) +4,159
15. Gabriel Bortoleto (Audi) +4,202
16. Valtteri Bottas (Cadillac) +4,481
17. Lance Stroll (Aston Martin) +5,214
18. Franco Colapinto (Williams) +5,661

Liczba przejechanych okrążeń przez zespoły:

1. Williams - 145
2. Red Bull - 136
3. Ferrari - 132
4. Audi - 122
5. Haas - 115
6. McLaren - 112
7. Cadillac - 107
8. Mercedes - 86
9. Alpine - 77
10. Racing Bulls - 75
11. Aston Martin - 36

Mocne słowa Trumpa. A teraz taka odpowiedź. Hamilton nie wytrzymał

Max Verstappen
Max VerstappenAFP
Lando Norris
Lando NorrisGIUSEPPE CACACE / AFPAFP
Grupa kierowców Formuły 1 w wyścigowych kombinezonach różnych zespołów, skupieni w rozmowie przed startem zawodów, na twarzach widoczne skupienie i napięcie, w tle widać elementy toru wyścigowego.
Od lewej: Charles Leclerc, Kimi Antonelli, George Russell i Lewis HamiltonANDREJ ISAKOVICAFP
Patrycja Maliszewska: Widać było, że przy dobrym ułożeniu ten medal był w zasięgu ręki. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja