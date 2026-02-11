Od 11 do 13 lutego odbywa się pierwsza tura testów w Bahrajnie przed nowym sezonem Formuły 1. Najszybsi kierowcy świata będą jeździć po torze Sakhir również za tydzień w drugiej turze. Na początku miesiąca odbyli pierwsze przejazdy nowymi bolidami w Barcelonie, ale wszystko miało charakter zamknięty.

Tym razem ostatnia godzina sesji popołudniowej jest transmitowana przez F1TV, zmagania dla polskich widzów pokazuje na żywo Eleven Sports.

Jak to bywa przy testach, do czasów okrążeń należy podchodzić z dużym dystansem. Ważniejsza od nich jest liczba przejechanych kółek, a także odczucia przekazywane przez kierowców i pracowników. Zwracano uwagę, jak od shakedownu w Katalonii zmieniono samochód Audi, a Toto Wolff podkreślał, że w opinii Mercedesa najszybszym autem dysponuje obecnie Red Bull.

- Ich silnik jest najbardziej kompletny - powiedział, choć fani F1 znają jego "polityczny" sposób komunikacji. To Mercedes w teorii uważany jest za faworyta nadchodzących mistrzostw.

Rozwiń

Najszybszy okazał się Lando Norris, za nim uplasowali się Max Verstappen i Charles Leclerc, ale zamieszczamy też tę ważniejszą tabelę, uwzględniającą wspominane przejechane okrążenia. Na czele Williams, ale to nic dziwnego, bo nie pojawił się na shakedownie w Barcelonie z powodu opóźnień w pracy nad samochodem. Martwić mogą się w Astonie Martinie, wykryli awarię w bolidzie, co przyniosło zaledwie 36 kółek.

Wyniki za środę (sesja poranna+popołudniowa):

1. Lando Norris (McLaren) - 1:34.669

2. Max Verstappen (Red Bull) +0,129 s

3. Charles Leclerc (Ferrari) +0,521

4. Esteban Ocon (Haas) +0,909

5. Oscar Piastri (McLaren) +0,933

6. George Russell (Mercedes) +1,493

7. Lewis Hamilton (Ferrari) +1,764

8. Pierre Gasly (Alpine) +2,096

9. Nico Hulkenberg (Audi) +2,192

10. Alexander Albon (Williams) +2,768

11. Kimi Antonelli (Mercedes) +2,960

12. Arvid Lindblad (Racing Bulls) +3,276

13. Carlos Sainz (Williams) +3,552

14. Sergio Perez (Cadillac) +4,159

15. Gabriel Bortoleto (Audi) +4,202

16. Valtteri Bottas (Cadillac) +4,481

17. Lance Stroll (Aston Martin) +5,214

18. Franco Colapinto (Williams) +5,661

Liczba przejechanych okrążeń przez zespoły:

1. Williams - 145

2. Red Bull - 136

3. Ferrari - 132

4. Audi - 122

5. Haas - 115

6. McLaren - 112

7. Cadillac - 107

8. Mercedes - 86

9. Alpine - 77

10. Racing Bulls - 75

11. Aston Martin - 36

Max Verstappen AFP

Lando Norris GIUSEPPE CACACE / AFP AFP

Od lewej: Charles Leclerc, Kimi Antonelli, George Russell i Lewis Hamilton ANDREJ ISAKOVIC AFP

Patrycja Maliszewska: Widać było, że przy dobrym ułożeniu ten medal był w zasięgu ręki. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport