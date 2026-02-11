Kierowcy Formuły 1 znów w akcji. Mistrza i wicemistrza oddzieliło 0,129 s
To był tylko pierwszy dzień testów, ale widzowie mogli się poczuć jak na którychś z zeszłorocznych kwalifikacji. Lando Norris i Max Verstappen znaleźli się na początku listy czasów, choć przed sezonem ważniejsza jest liczba przejechanych okrążeń. Jeden z zespołów wykrył usterkę i zanotował zaledwie 36 kółek.
Od 11 do 13 lutego odbywa się pierwsza tura testów w Bahrajnie przed nowym sezonem Formuły 1. Najszybsi kierowcy świata będą jeździć po torze Sakhir również za tydzień w drugiej turze. Na początku miesiąca odbyli pierwsze przejazdy nowymi bolidami w Barcelonie, ale wszystko miało charakter zamknięty.
Tym razem ostatnia godzina sesji popołudniowej jest transmitowana przez F1TV, zmagania dla polskich widzów pokazuje na żywo Eleven Sports.
Jak to bywa przy testach, do czasów okrążeń należy podchodzić z dużym dystansem. Ważniejsza od nich jest liczba przejechanych kółek, a także odczucia przekazywane przez kierowców i pracowników. Zwracano uwagę, jak od shakedownu w Katalonii zmieniono samochód Audi, a Toto Wolff podkreślał, że w opinii Mercedesa najszybszym autem dysponuje obecnie Red Bull.
- Ich silnik jest najbardziej kompletny - powiedział, choć fani F1 znają jego "polityczny" sposób komunikacji. To Mercedes w teorii uważany jest za faworyta nadchodzących mistrzostw.
Najszybszy okazał się Lando Norris, za nim uplasowali się Max Verstappen i Charles Leclerc, ale zamieszczamy też tę ważniejszą tabelę, uwzględniającą wspominane przejechane okrążenia. Na czele Williams, ale to nic dziwnego, bo nie pojawił się na shakedownie w Barcelonie z powodu opóźnień w pracy nad samochodem. Martwić mogą się w Astonie Martinie, wykryli awarię w bolidzie, co przyniosło zaledwie 36 kółek.
Wyniki za środę (sesja poranna+popołudniowa):
1. Lando Norris (McLaren) - 1:34.669
2. Max Verstappen (Red Bull) +0,129 s
3. Charles Leclerc (Ferrari) +0,521
4. Esteban Ocon (Haas) +0,909
5. Oscar Piastri (McLaren) +0,933
6. George Russell (Mercedes) +1,493
7. Lewis Hamilton (Ferrari) +1,764
8. Pierre Gasly (Alpine) +2,096
9. Nico Hulkenberg (Audi) +2,192
10. Alexander Albon (Williams) +2,768
11. Kimi Antonelli (Mercedes) +2,960
12. Arvid Lindblad (Racing Bulls) +3,276
13. Carlos Sainz (Williams) +3,552
14. Sergio Perez (Cadillac) +4,159
15. Gabriel Bortoleto (Audi) +4,202
16. Valtteri Bottas (Cadillac) +4,481
17. Lance Stroll (Aston Martin) +5,214
18. Franco Colapinto (Williams) +5,661
Liczba przejechanych okrążeń przez zespoły:
1. Williams - 145
2. Red Bull - 136
3. Ferrari - 132
4. Audi - 122
5. Haas - 115
6. McLaren - 112
7. Cadillac - 107
8. Mercedes - 86
9. Alpine - 77
10. Racing Bulls - 75
11. Aston Martin - 36