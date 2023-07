Kierowcy F1 apelują po śmierci młodszego kolegi. "To musi się zmienić"

Tragiczny wypadek 18-letniego kierowcy wstrząsnął gwiazdorami Formuły 1

Warto zaznaczyć, że nie jest to pierwszy tego typu incydent na torze Spa-Francorchamps. W 2019 roku w podobnym wyścigu doszło do wypadku, podczas którego życie stracił Anthoine Hubert. Po śmierci francuskiego kierowcy wprowadzono kilka zmian na torze , jednak to ciągle za mało, by uniknąć tego rodzaju wypadków podczas rywalizacji.

Straciliśmy kierowcę, więc chcę, aby wszyscy o nim pomyśleli i się nad tym zastanowili. Moje myśli są z nim. To, co się stało, złamało mi serce. Myślę, że musimy poświęcić nieco uwagi zakrętowi Eau Rouge na Spa, bo straciliśmy tam dwóch kierowców w ciągu czterech lat. To naprawdę niebezpieczny zakręt i mówimy o tym co roku. Ten zakręt musi się zmienić, bo jest zbyt niebezpieczny. Myślę, że za każdym razem, gdy tamtędy przejeżdżamy, czai się na nas wypadek. Tym razem to się powtórzyło i straciliśmy dziecko. To nie jest sprawiedliwe

Podobne zdanie na ten temat ma Max Verstappen, rodak zmarłego 18-latka. "Nie znałem go osobiście, ale miał te same marzenia, co my, gdy byliśmy w tym wieku. Chciał dostać się do F1. (...) Musimy się przyjrzeć tego typu sytuacjom. Łatwo obwiniać tor, ale musimy mieć na względzie, że ścigano się w deszczu. Są kwestie, które trzeba poruszyć i zastanowić się, co można robić lepiej, aby chronić kierowców. To było niepotrzebne" - zauważył.