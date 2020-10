Kierowcy Alfa Romeo Racing ORLEN F1, Räikkönen i Giovinazzi, testują nową Giulię GTA (MediaRoom)

Na legendarnym torze Balocco Proving Ground, kierowcy Formuły 1 Alfa Romeo Racing ORLEN, wzięli udział w sesji testowej najnowszej limitowanej wersji Giulii GTA i GTAm. Zaprezentowano nowe rozwiązania aerodynamiczne opracowane przez Alfę Romeo we współpracy z Sauber Engineering.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Sandra Dziwiszek spotyka się z kierowcą F1 Nicolasem Latifim. Wideo INTERIA.TV

Kimi Räikkönen i Antonio Giovinazzi, kierowcy z zespołu Formuły 1 Alfa Romeo Racing ORLEN, wzięli udział w testach z nowymi supersportowymi sedanami Alfy Romeo: Giulia GTA i GTAm.

Reklama

Sesja, przeprowadzona na słynnym torze Balocco Proving Ground, gdzie wszystkie samochody sportowe Alfa Romeo były projektowane i testowane od lat 60. ubiegłego wieku, pozwoliła kierowcom F1 przetestować samochody do granic ich możliwości i uzyskać informacje zwrotne w realnych warunkach.

Briefing i sesje testowe odbywały się na terenie warsztatu "Autodelta", legendarnego działu Alfy Romeo zajmującego się wyścigami.

Wiedza zespołu Formuły 1 w projekcie GTA

Jak pokazano w wyjątkowym filmie nakręconym w Balocco, na historycznym torze, znanym jako "Alfa Romeo Track", Mistrz Świata Räikkönen i młoda włoska gwiazda Giovinazzi ściśle współpracowali z inżynierami, skupiając się na ich sugestiach technicznych dla zoptymalizowania aerodynamiki i jakości prowadzenia. Aby sfinalizować tuningowanie GTA i GTAm, kierowcy F1 przeanalizowali zmiany wprowadzone w samochodzie i zrelacjonowali swoje wrażenia z jazdy na torze, co zaowocowało wspólną oceną wpływu na dynamikę pojazdu.

Giovinazzi przekazał wskazówki dotyczące konfiguracji samochodu, zwracając szczególną uwagę na nowe elementy z włókna węglowego i nowe rozwiązanie techniczne zastosowane w piastach, zestawione w celach rozwojowych z prototypowymi felgami, których ostateczny design będzie nawiązywał do tradycyjnych pięciu slotów Alfy Romeo, jak we wcześniejszym koncepcie GTAm. "Wspaniale jest zobaczyć dziś ulepszenia, jakie wprowadziliśmy do samochodów" - powiedział Antonio Giovinazzi na zakończenie sesji testowej.

Z kolei Räikkönen współpracował z działem aerodynamiki nad innowacyjnymi dodatkami zarówno z przodu - z nowym, regulowanym aerosplitterem zintegrowanym z nowymi zderzakami przednimi - jak i z tyłu, gdzie zamontowano nowe, ręcznie regulowane skrzydło. Przeanalizował również ogólną równowagę, jaką zapewnia współpraca tych nowych elementów z wlotem powietrza i osłoną podwozia. "Uważam, że jest to doskonałe połączenie nadające się do codziennego użytkowania i jazdy na torze" - powiedział Kimi.

Nowe właściwości techniczne i specyficzne materiały sprzyjające aerodynamice i jakości prowadzenia

Alfa Romeo powierzyła firmie Sauber Engineering produkcję większości komponentów z włókna węglowego GTA i GTAm, zwłaszcza tych, które mają wpływ na aerodynamikę.

Należą do nich: nowy zderzak przedni, listwy progowe, wloty powietrza, spojler GTA, a także aerodynamiczne skrzydło GTAm. Ze względu na ręcznie regulowane skrzydła, przednie i tylne, Giulia GTAm może dostosować swoje aerodynamiczne możliwości do każdego rodzaju toru lub drogi, dokładnie według życzeń i preferencji kierowcy. Pomiary w tunelu aerodynamicznym nie ograniczyły się tylko do wykończenia skrzydeł, ale zostały również rozszerzone na podwozie, które - jak w przypadku Giulii Quadrifoglio - jest w pełni zabezpieczone osłoną. GTA i GTAm mają również specjalny, nowy dyfuzor, który może zwiększyć docisk samochodu, gwarantując tym samym doskonałą przyczepność na drodze przy dużych prędkościach. W przypadku Giulii GTAm, duża siła aerodynamiczna jest w stanie zapewnić imponujący współczynnik docisku, 2 razy większy niż w GTA i 3 razy większy niż w Giulii Quadrifoglio, który już teraz wyznacza standardy w swojej klasie.