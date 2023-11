Kibice pozwali organizatorów GP Las Vegas. „Będziemy bronić ich praw”

Grand Prix Las Vegas nie bez powodu było zapowiadane jako najbardziej spektakularne wydarzenie w tegorocznym sezonie Formuły 1 . Królowa sportów motorowych w tym mieście gościła ostatnio w XX wieku i to w dodatku poza ścisłym centrum metropolii. Tym razem promotorzy zorganizowali zmagania z przytupem, ponieważ tor przebiega w samym sercu światowej stolicy kasyna. O ile do działań marketingowych rzeczywiście nikt nie może się przyczepić, o tyle sytuacja gorzej wygląda na miejscu akcji. Bolidy ślizgają się po nawierzchni niczym po lodowisku. Ponadto w pierwszym treningu oglądaliśmy komiczne wręcz sceny.

Jazdy otwierające weekend zakończyły się po niecałych dziesięciu minutach ze względu na źle zabezpieczone studzienki. W jedną z nich wjechał Carlos Sainz, który zniszczył samochód i mechanicy odbudowali konstrukcję dopiero po kilku godzinach ciężkiej pracy. Nie było to jednak jedyne zmartwienie organizatorów, bo natychmiastowo musieli oni sprawdzić inne niebezpieczne miejsca, co doprowadziło do opóźnienia drugiego treningu. Zmagania ku niezadowoleniu kierowców finalnie rozpoczęły się dopiero o 2:30 w nocy miejscowego czasu.