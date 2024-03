Kibice odarci ze złudzeń. Dominacja Red Bulla trwa w najlepsze

Przed wyścigiem oczy niemal wszystkich obserwatorów były zwrócone w kierunku Christiana Hornera, co w ostatnich tygodniach wcale nie jest jakąś olbrzymią niespodzianką . Brytyjczyk w Bahrajnie emanuje dobrym humorem, a podczas weekendu towarzyszy mu równie znana małżonka, Geri. Szef Red Bulla do pierwszych tegorocznych zmagań o punkty podchodził z wielkimi nadziejami. Max Verstappen "pozamiatał" w kwalifikacjach i ustawionego tuż za nim Charlesa Leclerca pokonał o ponad dwie dziesiąte sekundy.

Nadzieje, lecz na finisz w punktach, miał natomiast Haas za sprawą Nico Hulkenberga. Niemiec błysnął w piątkowej czasówce i niespodziewanie drugi rok z rzędu w Bahrajnie zameldował się Q3. Nowy szef amerykańskiej stajni, Ayao Komatsu, najwyraźniej nie wypędził z niej jednak pecha, ponieważ już na pierwszym okrążeniu doszło do kontaktu pomiędzy jego zawodnikiem a Lance’em Strollem. - Mam uszkodzone przednie skrzydło - zameldował obywatel naszych zachodnich sąsiadów i zjechał do alei serwisowej, spadając na koniec stawki.

Sainz nie kłamał. Tylko on (gdyby miał lepszy samochód) był w stanie przeciwstawić się Red Bullowi

Jednym ze znaków rozpoznawczych dopiero co rozpoczętego sezonu Formuły 1 są nowe memy o Ferrari. Media społecznościowe śmieszne obrazki ze Scuderią w roli głównej zalały po niecałych dziesięciu kółkach. Bratobójczy pojedynek stoczyli Carlos Sainz oraz Charles Leclerc. - Mam najlepsze tempo z czołówki - przekazał Hiszpan inżynierowi, by parę minut później po pojedynku "na żyletki" pokazać tylne skrzydło Monakijczykowi. We włoskich słownikach najwyraźniej w świecie nie istnieje słowo "współpraca". Co ciekawe, po pierwszych pit stopach doszło do powtórki z rozrywki, więc obaj niczego się nie nauczyli. - To jest szalenie niebezpieczne - alarmował Leclerc.