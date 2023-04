Kibice łapali się za głowy! Ogromne problemy gwiazdy

Jeżeli już o kibicach mowa, to nie mogli oni uwierzyć w to co wyprawia jak do tej pory Sergio Perez. Meksykanin uznawany za jednego z faworytów do triumfu w kwalifikacjach aż czterokrotnie popełniał w trzecim treningu rażące błędy, a jakby tego było mało - przyzwoite kółko zepsuł mu dodatkowo Nico Hulkenberg. Niemiec najwyraźniej troszeczkę się pogubił i nie ogarnął się, że za nim znajduje się o wiele szybciej jadący rywal.