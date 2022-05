Kazali mu przepuścić mistrza świata. Oto, co odpowiedział

Wojciech Kulak F1

Sergio Perez zdecydowanie zaliczy do udanych niedawno zakończony weekend w Hiszpanii. Meksykanin niedzielny wyścig ukończył na znakomitej drugiej pozycji. Co ciekawe, miał on ogromne szanse nawet na zwycięstwo, jednak zespół w końcówce kazał przepuścić mu Maksa Verstappena. – Musimy o tym porozmawiać – oznajmił nie do końca zadowolony z tego faktu kierowca z Guadalajary.

Zdjęcie Sergio Perez / AFP