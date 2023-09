Kapitalny występ ich nie przekonał. Kolejna ekipa odkryła karty

Pozostało już coraz mniej niewiadomych w kontekście sezonu 2024. Po wczorajszych informacjach dotyczących najbliższej przyszłości McLarena, w sobotni poranek polskiego czasu pałeczkę po brytyjskiej stajni przejęła AlphaTauri . Po kapitalnych ostatnich występach Liama Lawsona szefostwo miało nie lada ból głowy, bo Nowozelandczyk zwłaszcza w Singapurze udowodnił, że zasługuje na poważną szansę. Będzie jednak musiał trochę na nią poczekać, ponieważ Daniel Ricciardo oraz Yuki Tsunoda nie zwolnią swoich bolidów. Na zagrożonej pozycji był zwłaszcza Japończyk, ale ku uciesze miejscowej publiczności w juniorskim zespole Red Bulla darzą go jak widać ogromnym zaufaniem.

- Nie mogą się doczekać dalszej walki oraz współpracy z Danielem. Zamierzam nadal naciskać tak bardzo jak to tylko możliwe i rozwijać się jako kierowca. Jestem wdzięczny całemu zespołowi za ogromne wsparcie oraz wiarę w moje umiejętności - przekazał kibicom Tsunoda w oficjalnym komunikacie prasowym. - Wciąż mamy wiele pracy do zrobienia. Zmierzamy jednak we właściwym kierunku - dodał równie szczęśliwy Ricciardo odpoczywający po złamaniu ręki, jakiego nabawił się w Holandii.