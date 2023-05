Hamilton przedwcześnie zakończył jazdę. Błąd gwiazdy Mercedesa

Międzynarodowy przekaz telewizyjny z ostatniego treningu w Monako rozpoczął się od ujęcia z udziałem szefa Red Bulla - Christiana Hornera oraz Daniela Ricciardo . Drugi z panów po raz pierwszy od wielu lat podziwia rywalizację kierowców w księstwie z perspektywy trybun i marzy o powrocie do stawki. Na to prędko się jednak nie zapowiada, ponieważ Australijczyk planuje ścigać się tylko i wyłącznie w czołowych zespołach, a jego obecna forma do najlepszych nie należy. - Nie jest on w symulatorze na poziomie Verstappena i Pereza - powiedział nie tak dawno o rezerwowym zawodniku "Czerwonych Byków" Helmut Marko na łamach formel1.de. Te słowa na pewno nie poprawiły humoru sympatykom ośmiokrotnego triumfatora pojedynczych rund Grand Prix .

Powiedzmy sobie szczerze, do obecnego mistrza świata oraz jego kolegi z teamu praktycznie nikt nie ma podjazdu. Holender w FP3 znów pokazał, że znajduje się w innej lidze i to on przystąpi do kwalifikacji jako wielki faworyt. Sergio Perez co prawda w końcu dorównał mu tempem, bo wczoraj bywało z tym różnie, ale i tak zabrakło mu 73 setnych sekundy do wyprzedzenia samochodu z numerem jeden.