Hamilton jak Cristiano Ronaldo, emocje się wylały. Nie chciał pokazać twarzy

Tegoroczne Grand Prix Wielkiej Brytanii zdecydowanie nie zawiodło kibiców, którzy liczyli na ogromne emocje. Ciekawe były już wyniki kwalifikacji. Odległą, czwartą pozycję zajął w nich dopiero Max Verstappen. Pierwsze trzy pola zaklepali sobie przedstawiciele gospodarzy - George Russell, Lewis Hamilton oraz Lando Norris. Sympatycy motorsportu z Wysp obawiali się początkowo jakiegoś bratobójczego pojedynku, a co za tym idzie niepotrzebnej kraksy. Ku ich radości, do niczego takiego nie doszło. Dodatkowo dystans tracił Max Verstappen. Pojawił się jednak inny problem w postaci deszczu. Reklama

Krople spadające z nieba namieszały w stawce i pomogły Holendrowi, ponieważ Red Bull popisał się perfekcyjną wręcz strategią. W końcówce obecny czempion wyprzedził Lando Norrisa i znalazł się tuż za prowadzącym Lewisem Hamiltonem. Zaczęła się wojna nerwów. Lider "Czerwonych Byków" wściekle gonił przeciwnika, lecz ten niesiony dopingiem tysięcy kibiców nie popełnił błędu i okazał się lepszy o niecałe dwie sekundy. Po tym, gdy 39-latek przekroczył linię mety, rozpoczęło się wielkie świętowanie. Tak głośno na Silverstone nie było od kilku dobrych lat.

Lewis Hamilton długo dochodził do siebie. Porównany do Ronaldo

Już w trakcie honorowego okrążenia nie wytrzymał także sprawca pozytywnego zamieszania. Brytyjczykowi wyraźnie łamał się głos, gdy rozmawiał z teamem przez radio. Później wydarzyły się sceny, które na zawsze przejdą do historii Formuły 1. Lewis Hamilton nie potrafił opanować emocji i zalał się łzami. Legendarny sportowiec przedłużał moment zdjęcia kasku tak bardzo, jak tylko mógł. "Jesteś wielki", "Zrobiłeś to, mistrzu" - pisali na gorąco użytkownicy portalu X, komentujący wyścig. Niektórzy z nich porównali kierowcę do... Cristiano Ronaldo. Portugalczyk rozpłakał się po tym, gdy w meczu 1/8 finału Euro 2024 nie wykorzystał rzutu karnego. Reklama

Gdy triumfator w końcu doszedł do siebie, rozpoczął swój tradycyjny rytuał i chwilę pobiegał z flagą Wielkiej Brytanii. Następnie przyszedł czas na długo wyczekiwany wywiad. Prowadzący rozmowę od razu zapytał się zawodnika o buzujące w nim emocje. "Cały czas one są. Od 2021 roku (ostatnie zwycięstwo - dop.red.) ostro trenowałem, walczyliśmy o to z całym moim wspaniałym zespołem. To ostatni mój wyścig tutaj w barwach Mercedesa. Bardzo chciałem dla nich tutaj wygrać. Bardzo doceniam wsparcie ze strony kibiców, jestem wam bardzo wdzięczny. Widziałem was z okrążenia na okrążenie, jak mnie wspieracie. To było dla mnie naprawdę bardzo ważne" - oznajmił siedmiokrotny czempion.

Do pełni szczęścia niemieckiemu zespołowi zabrakło tylko dobrego wyniku George’a Russella. Zeszłotygodniowy triumfator ze Spielbergu wycofał się tuż po półmetku z powodu awarii hydrauliki w jego samochodzie. Nie zmienia to faktu, że Mercedes ma na koncie dwa zwycięstwa z rzędu, co przed sezonem 2024 było wręcz nie do pomyślenia. Reklama

Formuła 1 przenosi się do Węgier. Polacy kochają tam podróżować

Kolejny wyścig odbędzie się dopiero 21 lipca. Max Verstappen i spółka wybiorą się do Węgier, gdzie pewnie na trybunach pojawi się spora grupa polskich kibiców. Kto wie, być może na Hungaroringu znów dojdzie do niespodzianki i tego typu wzruszających scen.

