Hamilton był na czele. I wrócił poranny problem, pękła magiczna bariera w Bahrajnie

Zaledwie kilkadziesiąt godzin później to Haas oraz Aston Martin śmiali się z niemieckiego zespołu. Większość teamów kompletnie zaskoczył padający deszcz, co w Bahrajnie nie zdarza się zbyt często, a tylko wspomniani Amerykanie i Brytyjczycy zebrali ze sobą ogumienie przeznaczone na mokrą nawierzchnię. Podczas gdy największe gwiazdy dyscypliny błyskawicznie wróciły do garażów, spokojnie po torze jeździł Esteban Ocon. Później sytuacja się unormowała aż do przerwy obiadowej. Na posiłek jako lider tabeli udał się Lewis Hamilton.