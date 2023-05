Oficjalna koronacja króla Karola III rozpocznie się w sobotę 6 maja, a początek ceremonii zaplanowano na godzinę 11:00 czasu brytyjskiego, czyli równo w południe czasu polskiego. To wielkie wydarzenie ma oczywiście również wpływ na zaplanowane w tym terminie pierwotne wydarzenia sportowe. Przedstawiciele niższych lig angielskich (od Championship do League 2) postanowili przełożyć swoje mecze na kolejne dni, z kolei w Premier League sobotnie mecze zaczną się od godziny 16:00. Tym samym władze zdecydowały się na poluzowanie restrykcyjnego przepisu, zakazującego pokazywania na żywo w telewizji meczów piłkarskich między 14:45 a 17:15. Z tego układu wyłamać postanowili się przedstawiciele ligi szkockiej, którzy wprost przekazali, że nie widzą powodu, by przekładać mecze swoich rozgrywek.