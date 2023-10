Gwiazdor znów na torze. Powrócił po skomplikowanym złamaniu

Trochę jak debiutant czuł się Daniel Ricciardo. Australijczyk wskoczył do bolidu po prawie dwumiesięcznej przerwie spowodowanej złamaniem kości śródręcza. Udanie co prawda zastępował go Liam Lawson, jednak co podstawowy kierowca, to podstawowy kierowca. Zawodnik z Perth od razu musi dziś wskoczyć na najwyższe możliwe obroty, ponieważ za kilka godzin rozpoczną się kwalifikacje. Jak na razie AlphaTauri nie ma powodów do obaw, bo zespołowy partner Yukiego Tsunody nie narzekał na ból i popisał się solidnymi rezultatami.