Gwiazdor załamany po trzęsieniu ziemi w Japonii. "Mogę się tylko modlić"

Do wszystkich w regionie Noto w prefekturze Ishikawa i w innych obszarach, gdzie doszło do trzęsienia ziemi, jestem bardzo wstrząśnięty, że wydarzyło się to tak nagle w Nowy Rok. Czytałem wiele doniesień prasowych i mogę się tylko modlić, aby szkody nie uległy pogorszeniu i abyście pozostali bezpieczni. Chciałbym wyrazić najgłębsze współczucie wszystkim poszkodowanym. W tej sytuacji panuje duży niepokój, ponieważ nigdy nie wiadomo, co się może wydarzyć w kolejnej chwili. Dlatego proszę, abyście dbali o swoje bezpieczeństwo. Mam nadzieję, że będziecie bezpieczni, a obszary dotknięte tragedią jak najszybciej zostaną odbudowane

~ przekazał.