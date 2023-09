Gwiazdor Formuły 1 wystąpi na Eurowizji? "Jestem gotowy"

Charles Leclerc to człowiek wielu talentów. Monakijczyk od lat występuje bowiem w zawodach Formuły 1 jako kierowca Ferrari, a w wolnych chwilach tworzy muzykę. 25-latek na wieść o tym, że jego kraj po 18 latach nieobecności może znów wrócić do rywalizacji na Konkursie Piosenki Eurowizji, nie mógł powstrzymać się od komentarza. W mediach społecznościowych opublikował krótki wpis, którym dał do zrozumienia, że Monako... może rozważać go jako reprezentanta podczas tego konkursu.