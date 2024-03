Gwiazdor Ferrari wrócił na tor. Niedawno miał operację

Pomimo, że Carlos Sainz błyskawicznie dochodził do pełnej sprawności, istniało ryzyko, iż opuści kolejne zmagania w Australii. W końcu zawodnika czekała długa podróż. Poza tym najważniejsze osoby w Ferrari na własne oczy zobaczyły, że Oliver Bearman najzwyczajniej w świecie daje radę i spokojnie mógłby przejechać drugi weekend w czerwonej konstrukcji. - Nie jestem głupi i oczywiście jeśli w piątek nie będę czuł się dobrze, będę pierwszym, który podniesie rękę i powie, że potrzebuję kolejnych dwóch tygodni do następnego wyścigu - mówił dodatkowo Hiszpan na łamach Motorsport.com.

Na szczęście do zmiany last minute podczas ostatniego marcowego wyścigu nie dojdzie. Za 29-latkiem spokojne dwa treningi, w których rozkręcał się wraz z każdym okrążeniem. O ile w FP1 zawodnik Ferrari uplasował się poza ścisłą czołówką, o tyle w FP2 nazwisko Sainz pojawiło się tuż za Charlesem Leclerciem oraz Maksem Verstappenem. To jasny sygnał, że ze zdrowiem Hiszpana wszystko w porządku i nic nie stanie na przeszkodzie, by gwiazdor Scuderii ustawił się w niedzielę na polu startowym.