Gwiazdor F1 zakochany. Jego wybranka jest doskonale znana fanom... futbolu

Fernando Alonso już od dawna cieszy się mianem jednego z najpopularniejszych kierowców Formuły 1. Na brak wrażeń 41-latek nie może narzekać także w życiu prywatnym. Hiszpański gwiazdor w ostatnich latach związany był z wieloma znanymi w świecie showbiznesu kobietami. W latach 2006-2011 był on mężem znanej piosenkarki Raquel del Rosario. Później spotykał się jeszcze m.in. rosyjską modelką Daszą Kapustiną , dziennikarką Larą Alvarez oraz włoską modelką Lindą Morselli.

Jeszcze do niedawna kierowca ekipy Aston Martin był w związku z Andreą Schlager , byłą reporterką pracującą przy wyścigach MotoGP, która od 2021 roku pracuje w padoku Formuły 1. Kibice Hiszpana od razu zaakceptowali jego wybrankę. Nie kryli więc zaskoczenia, gdy na przełomie marca i kwietnia bieżącego roku para poinformowała o rozstaniu.

Serce Fernando Alonso jest już zajęte. Kierowca F1 spotyka się z byłą WAG reprezentacji Hiszpanii

Od tamtej pory gwiazdor Formuły 1 w pełni korzystał z życia jego singiel. W sieci pojawiły się pogłoski o nowej sympatii Hiszpana. Zdaniem dziennikarzy i kibiców Alonso zaczął spotykać się z Taylor Swift , znaną na całym świecie piosenkarką z Pensylwanii. Co ciekawe, sam 41-latek podsycał te plotki, publikując w sieci dwuznaczne wpisy.

To co połączyło Mellisę Jimenez i Fernando Alonso to bez wątpienia... zainteresowanie sportami motorowymi. Ojciec nowej wybranki hiszpańskiego kierowcy, Antonio Jimenez, jest bowiem głównym inżynierem zespołu motocyklowego Aprilia.