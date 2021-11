Grand Prix Brazylii, czyli wyścig inny niż wszystkie

Wojciech Kulak F1

Mistrzostwa świata Formuły 1 wkraczają w decydującą fazę. W najbliższy weekend dwudziestu najszybszych kierowców świata przeniesie się do Brazylii, gdzie w przeszłości działo się co niemiara. Nie inaczej będzie i tym razem. Do Sao Paulo wybierają się także kamery Eleven Sports 1. Transmisja niedzielnych zmagań w niedzielę o godzinie 18:00.

