Grand Prix Austrii w piekielnym upale. Pewny Russell i dramat Cadillaca

Dwa tygodnie po zmaganiach w Katalonii rywalizacja w ramach Formuły 1 przeniosła się do austriackiego Spielbergu, gdzie kierowcy wzięli udział w kolejnej walce o punkty na Red Bull Ringu.

Panująca aura była tu dość kłopotliwa - w okolicach toru mieliśmy do czynienia z ponad 30-stopniowym upałem, co naturalnie miało ogromne znaczenie jeśli mowa o warunkach, z którymi zmagali się kierowcy.

F1, Grand Prix Austrii: Piekielne warunki i

Uczestnicy współzawodnictwa ruszyli do akcji krótko po godz. 15.00 - i nie zawiódł tu z pewnością George Russell, który w pewnym stylu ruszył z pole position i utrzymał swoje miejsce na czele stawki.

Jednocześnie pogoda dała się we znaki od razu Valtteriemu Bottasowi, który już w pierwszych minutach wyścigu zgłosił przegrzanie hamulców. Do pit stopu musiał też niebawem zjechać - z podobnych powodów - jego kolega z ekipy Cadillaca, Sergio Perez - jak się okazało dla obu kierowców był to koniec jazdy.

Po 10 okrążeniach Russell pozostawał na pierwszym miejscu mając już około trzech sekund przewagi nad drugim Lewisem Hamiltonem. Brytyjczyk niebawem, bo na 12. okrążeniu, został świetnie objechany przez Maxa Verstappena, który na dłużej znalazł się za liderem.

Russell potem oddał pałeczkę pierwszeństwa Kimiemu Antonellemu - to jednak przy okazji wizyty w pit stopie. Tymczasem Carlos Sainz podczas 25. okrążenia stanął na prostej startowej, co poskutkowało wirtualną neutralizacją. Hiszpan zjechał do pit stopu, a po pewnym czasie pojawiła się informacja o kłopotach z elektroniką. To był de facto dla Sainza koniec jeżdżenia.

Na 35. okrążeniu, czyli mniej więcej w połowie wyścigu, Russell pozostawał na pierwszej pozycji mając mniej więcej 3,5 s przewagi nad drugim Verstappenem - czołową trójkę domykał zaś Antonelli.

W późniejszym etapie rywalizacji Fernando Alonso zebrał pięć sekund kary z powodu przekroczenia prędkości w boksach, co jeszcze mocniej skomplikowało jego sytuację - doświadczony zawodnik i bez tego był w końcówce stawki.

Tercet Russell - Verstappen - Antonelli dzielili i rządzili niezmiennie w kolejnych fazach widowiska, a tymczasem do grona wycofanych zawodników dołączył Lance Stroll. Gdy na liczniku było już ponad 50 okrążeń doszło do kolejnej wirtualnej neutralizacji po tym, jak Alex Albon strącił na tor pachołek znajdujący się przy trasie.

Na około 10-11 okrążeń przed końcem czołową trójkę gonili już na dobrą sprawę jedynie Piastri, Hamilton, Hadjar i Norris - w przypadku reszty trzeba było mówić już o prawdziwej przepaści względem czoła wyścigu.

Ostatecznie Grand Prix Austrii wygrał Russell przed Verstappenem (+1,611) oraz Antonellim (+1,986), sięgając w ten sposób po drugi w sezonie triumf. Zmagania ukończyło 18 z 22 zawodników.

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Tym samym Russell (131 pkt) przeskoczył w klasyfikacji generalnej Hamiltona (125 pkt) i zajął drugie miejsce za Antonellim (171 pkt). W tabeli konstruktorów obyło się bez roszady w czubie - Mercedes (302 pkt) prowadzi przed Ferrari (204 pkt) oraz McLarenem Mercedesem (159).

Formuła 1: Kolejna odsłona rywalizacji odbędzie się w Wielkiej Brytanii

Kolejny wyścig F1 odbędzie się 5 lipca - i mowa tu o Grand Prix Wielkiej Brytanii na legendarnym Silverstone'ie. W ostatnich dwóch latach triumfowali tam przedstawiciele gospodarzy - kolejno Hamilton oraz Norris. Niedługo przekonamy się, czy ten trend się utrzyma.

George Russell LILLIAN SUWANRUMPHA AFP

Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) i Lewis Hamilton (Ferrari) podczas wyścigu F1 (zdj. archiwalne) XAVI BONILLA AFP

Formuła 1 (zdj. ilustracyjne) ROSLAN RAHMAN AFP





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