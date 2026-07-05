GP Wielkiej Brytanii F1 2026. O której i gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Wyścig F1 o GP Wielkiej Brytanii 2026 odbędzie się w dzisiaj 5 lipca o godzinie 16:00. Transmisję na żywo z rywalizacji kierowców Formuły 1 będzie można obejrzeć na żywo w TV na kanałach Super Polsatu i Eleven Sports 1. Z kolei stream online będzie dostępny na stronie elevensports.pl oraz w platformie Polsat Box Go. Relacja tekstowa i wyniki w Interii Sport.

Historia rywalizacji w GP Wielkiej Brytanii. Hamilton królem Silverstone

Po GP Austrii, w którym Mercedes wrócił do wygrywania i Max Verstappen wywalczył pierwsze podium w sezonie, rywalizacja w Formule 1 przenosi się na legendarny tor Silverstone. To właśnie nami zostanie rozegrane 77. GP Wielkiej Brytanii, które odbywa się nieprzerwanie od 1950 roku.

Przed rokiem triumfował tu Lando Norris, przed Oscarem Piastrim, co oznaczało dublet McLarena. Trzecie miejsce zajął wówczas Nico Hulkenberg, dla którego było to pierwsze i jedyne jak dotąd podium w karierze, trwającej z małymi przerwami od 2010 roku.

Zdecydowanym liderem pod względem liczby zwycięstw na Silvertsone jest Lewis Hamilton, który triumfował w GP Wielkiej Brytanii aż dziewięć razy. Drudzy pod tym względem Jim Clark i Alain Prost zanotowali po pięć triumfów. Spośród startujących kierowców drugi pod względem wygranych na Silverstone jest Fernando Alonso, który jako pierwszy linie mety przekraczał na tym torze dwukrotnie.

O której godzinie GP Wielkiej Brytanii 2026? Gdzie obejrzeć wyścig F1? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Wyścig Formuły 1 o GP Wielkiej Brytanii 2026 odbędzie się w dzisiaj 5 lipca o godzinie 16:00. Relacja tekstowa i wyniki w Interii Sport.

Transmisję na żywo z rywalizacji kierowców Formuły 1 będzie można obejrzeć na żywo w TV na kanałach Super Polsatu i Eleven Sports 1. Z kolei stream online będzie dostępny na stronie elevensports.pl oraz w platformie Polsat Box Go.

Andrea Kimi Antonelli ANDREW CABALLERO-REYNOLDS AFP

Kierowcy F1 podczas startu w sezonie 2026 CHANDAN KHANNA AFP





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