GP Wielkiej Brytanii F1 2026. O której i gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Aleksy Kiełbasa

Aleksy Kiełbasa

W dziewiątym wyścigu tego sezonu kierowcy F1 będą rywalizowali w GP Wielkiej Brytanii na legendarnym torze Silverstone. Bezapelacyjnym liderem pod względem zwycięstw na tym obiekcie jest Lewis Hamilton. Czy Brytyjczyk dopisze kolejną wygraną? Wyścig odbędzie się dzisiaj 5 lipca. O której godzinie GP Wielkiej Brytanii 2026? Gdzie oglądać w TV wyścig Formuły 1? Relacja tekstowa i wyniki w Interii Sport.

Bolidy Formuły 1 ścigające się na torze Silverstone podczas startu GP w sezonie 2026
Kierowcy F1 podczas startu w GP sezonu 2026JOE KLAMARAFP

Wyścig F1 o GP Wielkiej Brytanii 2026 odbędzie się w dzisiaj 5 lipca o godzinie 16:00. Transmisję na żywo z rywalizacji kierowców Formuły 1 będzie można obejrzeć na żywo w TV na kanałach Super Polsatu i Eleven Sports 1. Z kolei stream online będzie dostępny na stronie elevensports.pl oraz w platformie Polsat Box Go. Relacja tekstowa i wyniki w Interii Sport.

Historia rywalizacji w GP Wielkiej Brytanii. Hamilton królem Silverstone

Po GP Austrii, w którym Mercedes wrócił do wygrywania i Max Verstappen wywalczył pierwsze podium w sezonie, rywalizacja w Formule 1 przenosi się na legendarny tor Silverstone. To właśnie nami zostanie rozegrane 77. GP Wielkiej Brytanii, które odbywa się nieprzerwanie od 1950 roku.

Przed rokiem triumfował tu Lando Norris, przed Oscarem Piastrim, co oznaczało dublet McLarena. Trzecie miejsce zajął wówczas Nico Hulkenberg, dla którego było to pierwsze i jedyne jak dotąd podium w karierze, trwającej z małymi przerwami od 2010 roku.

Zdecydowanym liderem pod względem liczby zwycięstw na Silvertsone jest Lewis Hamilton, który triumfował w GP Wielkiej Brytanii aż dziewięć razy. Drudzy pod tym względem Jim Clark i Alain Prost zanotowali po pięć triumfów. Spośród startujących kierowców drugi pod względem wygranych na Silverstone jest Fernando Alonso, który jako pierwszy linie mety przekraczał na tym torze dwukrotnie.

O której godzinie GP Wielkiej Brytanii 2026? Gdzie obejrzeć wyścig F1? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Wyścig Formuły 1 o GP Wielkiej Brytanii 2026 odbędzie się w dzisiaj 5 lipca o godzinie 16:00. Relacja tekstowa i wyniki w Interii Sport.

Transmisję na żywo z rywalizacji kierowców Formuły 1 będzie można obejrzeć na żywo w TV na kanałach Super Polsatu i Eleven Sports 1. Z kolei stream online będzie dostępny na stronie elevensports.pl oraz w platformie Polsat Box Go.

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