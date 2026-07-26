GP Węgier F1 2026. O której i gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Wyścig F1 o GP Węgier 2026 odbędzie się w dzisiaj 26 lipca o godzinie 15:00. Transmisję na żywo z rywalizacji kierowców Formuły 1 będzie można obejrzeć na żywo w TV na kanale Eleven Sports 1. Z kolei stream online będzie dostępny na stronie elevensports.pl oraz w platformie Polsat Box Go. Relacja tekstowa i wyniki w Interii Sport.

Historia rywalizacji w GP Węgier. Hamilton królem Hungaroringu

Karuzela Formuły 1 przenosi się z toru SPA-Francorchamps po triumfie Andrei Kimiego Antonellego, na równie słynny tor Hungaroring. Kierowcy będą dziś rywalizowali w 42. GP Węgier. Najwięcej zwycięstw na tym obiekcie odniósł jak do tej pory Lewis Hamilton, który triumfował aż osiem razy. Drugi pod tym względem jest Michael Schumacher, który jako pierwszy linię mety przekraczał czterokrotnie.

Przed rokiem najlepsi w GP Węgier okazali się kierowcy McLarena. Wygrał Lando Norris przed Oscarem Piastrim, a podium uzupełnił George Russell z Mercedesa. W tym roku McLarenowi będzie ciężko o przedłużenie dwuletniej serii, ponieważ przewaga niemieckiego teamu, a także Ferrrari jest widoczna i wiele na to wskazuje, że kierowcy właśnie tych zespołów powalczą o triumf. Do tej pory na 10 wyścigów tego sezonu aż w ośmiu wygrywali kierowcy Mercedesa, a w dwóch Ferrari, co wyraźnie odzwierciedla ich dominację.

O której godzinie GP Węgier 2026? Gdzie obejrzeć wyścig F1? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Wyścig F1 o GP Węgier 2026 odbędzie się w dzisiaj 26 lipca o godzinie 15:00. Relacja tekstowa i wyniki w Interii Sport.

Transmisję na żywo z rywalizacji kierowców Formuły 1 będzie można obejrzeć na żywo w TV na kanale Eleven Sports 1. Z kolei stream online będzie dostępny na stronie elevensports.pl oraz w platformie Polsat Box Go.

Andrea Kimi Antonelli xpbimages.com Newspix.pl

Lewis Hamilton w barwach Ferrari przewodzący stawce podczas wyścigu F1 w sezonie 2026 JOSEP LAGO AFP





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