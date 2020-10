Lewis Hamilton wygrał Grand Prix Portugalii. Brytyjczyk po starcie spadł na trzecie miejsce, ale szybko wyszedł na czoło i nie oddał prowadzenia do końca wyścigu. Tym samym wygrał 92. wyścig w karierze i pobił dotychczasowy rekord Michaela Schumachera.

Hamilton startował z pole position. Źle jednak rozpoczął wyścig i spadł na trzecie miejsce. Po pierwszym okrążeniu liderem był Carlos Sainz, a drugie miejsce zajmował Valtteri Bottas.



Sainz jednak szybko spadł na dalszą pozycję. Najpierw wyprzedził go Bottas, a potem Hamilton. Brytyjczyk wyszedł na prowadzenie po 19. okrążeniach i nie oddał go już do końca.



Hamilton jechał świetnie. Cały czas powiększał przewagę nad kolegą z zespołu i pewnie wygrał.

Było to jego 92. zwycięstwo w karierze. Pod tym względem jest samodzielnym rekordzistą. Pobił osiągnięcie Michaela Schumachera, który zwyciężał w 91. wyścigach.



Drugie miejsce zajął Bottas, a trzeci był Max Verstappen. Nieźle spisali się kierowcy zespołu Alfa Romeo Racing Orlen. Antonio Giovinazii był 15. Z kolei Kimi Raikkonen długo jechał na punktowanym miejscu, ale ostatecznie zajął 11. pozycję.



Klasyfikacja zwycięzców wyścigów GP (* - zaznaczono nadal aktywnych zawodników):

1. Lewis Hamilton (W. Brytania)* 92 (2007- )

2. Michael Schumacher (Niemcy) 91 (1991-2012)

3. Sebastian Vettel (Niemcy)* 53 (2007- )

4. Alain Prost (Francja) 51 (1980-1993)

5. Ayrton Senna (Brazylia) 41 (1984-1994)

6. Fernando Alonso (Hiszpania) 32 (2001-2018)

7. Nigel Mansell (W. Brytania) 31 (1980-1995)

8. Jackie Stewart (Szkocja) 27 (1965-1973)

9. Niki Lauda (Austria) 25 (1971-1985)

. Jim Clark (W. Brytania) 25 (1960-1968)

...

Robert Kubica (Polska) 1 (2006-2019)



MP