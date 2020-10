GP Portugalii. Formuła 1 wraca na Półwysep Iberyjski. Komentarz Eleven Sports w Interii!

Po raz pierwszy od 1996 roku w Portugalii zagoszczą kierowcy Formuły 1. Z tej okazji Interia przygotowała dla użytkowników niespodziankę - w trakcie wyścigu relacji towarzyszyć będzie komentarz na żywo telewizji Eleven Sports.

Większość kierowców przygotowuje się do debiutu na portugalskim torze - przynajmniej jeśli chodzi o jazdę bolidami F1. Tor Autodromo Internacional do Algarve został otwarty w 2008 roku i dotychczas nie miał przyjemności bycia gospodarzem zawodów królowej sportów motorowych.

Czy nowe warunki będą sprzyjać liderowi klasyfikacji Pucharu Świata Lewisowi Hamiltonowi? Brytyjczyk pewnie zmierza już po siódmy w karierze tytuł mistrza świata i wydaje się, że nikt w tym sezonie nie będzie w stanie pokrzyżować szyków tak jemu, jak i całemu Mercedesowi, który prowadzi w klasyfikacji konstruktorów.

Hamilton może jednak osiągnąć w Portugalii znacznie więcej. Brytyjczyk wyrównał już rekord legendarnego Michaela Schumachera w liczbie wygranych wyścigów i ma ich na koncie 91. Kolejna wygrana dałaby Hamiltonowi samodzielne prowadzenie i zbliżenie się do wyniku marzeń - stu wygranych Grand Prix w karierze.



Pokrzyżować szyki kierowcy Mercedesa będzie starał się przede wszystkim Max Verstappen. Jeżdżący w barwach Red Bulla Holender właściwie jako jedyny potrafi regularnie rywalizować z Mercedesami, ale musi mieć się na baczności. Jeśli nie ukończy wyścigu, a jego kolega z teamu Alex Albon zakończy go bez zdobyczy punktowej, Mercedes już teraz może zapewnić sobie zwycięstwo w klasyfikacji konstruktorów.



W piątek i sobotę odbędą się trzy sesje treningowe, poprzedzające rozpoczynające się w sobotę o godzinie 15 kwalifikacje. Początek wyścigu przewidziany jest na niedzielę na godzinę 14.10.



Na relację z niedzielnego wyścigu zapraszamy do Interii, gdzie użytkownicy będą mogli śledzić przebieg GP Portugalii, słuchając jednocześnie prowadzonego na żywo komentarza telewizji Eleven Sports.

