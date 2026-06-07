Wyścig F1 o GP Monako 2026 odbędzie się w dzisiaj 7 czerwca o godzinie 15:00. Transmisję na żywo z rywalizacji kierowców Formuły 1 będzie można obejrzeć na żywo w TV na kanale Eleven Sports 1. Z kolei stream online będzie dostępny na stronie elevensports.pl oraz w platformie Polsat Box Go. Relacja tekstowa i wyniki w Interii Sport.

Legendarne GP Monako. Tradycja Formuły 1 sięga tu lat 50. XX wieku

Formuła 1 po raz pierwszy w tym sezonie zawitała do Europy. Dotychczasowe wyścigi rozegrano w Australii, Azji oraz w Ameryce Północnej. Dziś kierowcy F1 powalczą o zwycięstwo w GP Monako, czyli jednym z najbardziej prestiżowych wyścigów świata.

Pierwsze GP Monako odbyło się w 1955 roku, a niemal nieprzerwanie organizowane jest od 1955 roku. Wyścig na ulicach Monte Carlo nie doszedł do skutku tylko raz, w pechowym 2020 roku. Rekordzistą pod względem triumfów w GP Monako wciąż pozostaje legendarny Ayrton Senna, który wygrywał tu sześciokrotnie. Spośród aktywnych kierowców najwięcej zwycięstw ma Lewis Hamilton. Brytyjczyk trzy razy jako pierwszy przekraczał linię mety. Z kolei pod względem konstruktorów bezapelacyjnym liderem jest McLaren z 16. wygranymi i przewagą pięciu nad drugim Ferrari.

O której godzinie GP Monako 2026? Gdzie obejrzeć wyścig F1? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Dotychczasową rywalizację w sezonie 2026 zdominowali kierowcy Mercedesa, którzy wygrali wszystkie wyścigi. Trzy padły łupem Kimiego Antonellego, a dwa Georga Rusella, który wygrał ostatnie zmagania w Kanadzie. Włoch ani razu jeszcze nie wypadł z czołowej "3", z kolei Brytyjczyk był już dwukrotnie czwarty. Początkowo kroku niemieckiej stajni próbowało dotrzymać Ferrari, ale ostatnie dwa wyścigi kierowcy Scuderii zakończyli poza podium. Do gry zdaje się za to wracać mistrz świata konstruktorów, czyli McLaren. Lando Norris, czyli aktualny mistrz świata, w ostatnich dwóch startach był drugi, a jedno trzecie miejsce zanotował Oscar Piastrii.

Mercedesowi na wygranej w GP Monako może zależeć szczególnie, ponieważ od zwycięstwa Hamiltona w 2019 roku, ani sam Brytyjczyk, ani żaden z innych kierowców niemieckiego teamu nie potraifł powtórzyć tego sukcesu. Przed rokiem najlepszy okazał się Lando Norris. Jak będzie tym razem?

Wyścig F1 o GP Monako 2026 odbędzie się w dzisiaj 7 czerwca o godzinie 15:00. Relacja tekstowa i wyniki w Interii Sport.

Transmisję na żywo z rywalizacji kierowców Formuły 1 będzie można obejrzeć na żywo w TV na kanale Eleven Sports 1. Z kolei stream online będzie dostępny na stronie elevensports.pl oraz w platformie Polsat Box Go.

F1: Charles Leclerc (Ferrari) i George Russell (Mercedes) w walce podczas GP Australii Martin Keep AFP

Kierowcy F1 podczas startu w sezonie 2026 Chandan Khanna AFP





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