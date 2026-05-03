GP Miami F1. O której i gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV, STREAM]
W czwartym wyścigu sezonu F1 2026 kierowcy zmierzą się w GP Miami. Będzie to piąta rywalizacja w historii na tym torze, na którym jak dotąd wygrywali jedynie przedstawiciele Red Bulla i McLarena. Pierwsze trzy starty tegorocznych mistrzostw zdominowały za to Mercedes i Ferrari. O której godzinie GP Miami 2026? Gdzie oglądać w TV wyścig Formuły 1? Transmisja na żywo, stream. Relacja tekstowa i wyniki w Interii Sport.
Wyścig F1 o GP Miami 2026 odbędzie się w dzisiaj 3 maja o godzinie 19:00 czasu polskiego. Transmisję na żywo z rywalizacji kierowców Formuły 1 będzie można obejrzeć na żywo w TV na kanale Eleven Sports 1. Z kolei stream online będzie dostępny na stronie elevensports.pl oraz w platformie Polsat Box Go. Relacja tekstowa i wyniki w Interii Sport.
Formuła 1 w Miami wróciła do rywalizacji po ponad miesięcznej przerwie, która była spowodowana odwołaniem GP Bahrajnu oraz Arabii Saudyjskiej ze względu na wojnę na Bliskim Wschodzie. W pierwszych dwóch wyścigach sezonu podium zajmowali wyłącznie kierowcy Mercedesa i Ferrari. Dopiero w trzecim podczas GP Japonii do TOP 3 wdarł się Oscar Piastri z McLarena. Trzy wygrane zapewnili sobie zawodnicy Mercedesa, jedną na inaugurację George Russell, a dwie kolejne były autorstwem Adrei Kimiego Antonellego.
Dziś kierowcy zmierzą się w GP Miami. Będzie to dopiero piąty wyścig F1 w historii na tym torze. Pierwszy odbył się w 2022 roku i wygrał go Max Verstappen, który powtórzył ten sukces rok później. W kolejnych dwóch latach triumfowali kierowcy McLarena, najpierw Lando Norris, a następnie Oscar Piastri. Wiele wskazuje, że dominacja tych dwóch teamów zostanie w ten weekend przerwana.
