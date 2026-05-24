Wyścig F1 o GP Kanady 2026 odbędzie się w dzisiaj 24 maja o godzinie 22:00 czasu polskiego. Transmisję na żywo z rywalizacji kierowców Formuły 1 będzie można obejrzeć na żywo w TV na kanale Eleven Sports 1. Z kolei stream online będzie dostępny na stronie elevensports.pl oraz w platformie Polsat Box Go. Relacja tekstowa i wyniki w Interii Sport.

O której godzinie GP Kanady 2026? Gdzie obejrzeć wyścig F1?

F1 znów miała dłuższą, bo trzytygodniową przerwę. Tym razem była ona zaplanowana. Po GP Miami kierowcy ponownie będą rywalizowali za oceanem, ale tym razem podczas GP Kanady.

Będzie to już 55. wyścig GP Kanady. Przed rokiem rywalizację na torze Circuit Gilles Villeneuve wygrał George Russell, który przerwał trzyletnią dominację Maxa Verstappena. Najwięcej zwycięstw spośród aktywnych kierowców w GP Kanady ma Lewis Hamilton, bo aż siedem. Natomiast w klasyfikacji zwycięstw konstruktorów przewodzi McLaren z 13. triumfami, a tylko o jedno mniej ma Ferrari.

Jak dotąd bezapelacyjnym liderem sezonu jest Andrea Kimi Antonelli, który ma na koncie trzy zwycięstwa w ostatnich trzech wyścigach. Poza nim triumfował tylko jego klubowy kolega z Mercedesa, czyli George Russell w otwierającym zmagania wyścigu o GP Australii. Niemiecki zespół zdominował początek sezonu, a kroku mu stara się dotrzymać Ferrari. Jednak podczas GP Miami wyraźną chęć powrotu do walki o najwyższe cele zasygnalizowali kierowcy McLarena, którzy stanęli na podium, a także Max Verstappen, który wreszcie zdołał uplasować się przynajmniej w TOP 5. Kto pokaże swoją siłę podczas GP Kanady?

