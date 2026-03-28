GP Japonii F1. O której i gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV, STREAM]

Wyścig F1 o GP Japonii 2026 odbędzie się w niedzielę 29 marca o godzinie 7:00. Transmisję na żywo z rywalizacji kierowców Formuły 1 będzie można obejrzeć na żywo w TV na kanale Eleven Sports 1. Z kolei stream online będzie dostępny na stronie elevensports.pl oraz w platformie Polsat Box Go. Relacja tekstowa i wyniki w Interii Sport.

O której godzinie GP Japonii 2026? Gdzie obejrzeć wyścig F1? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Za nami dwa wyścigi nowego sezonu Formuły 1. Oba zostały zdominowane przez kierowców Mercedesa i Ferrari. GP Australii wygrał George Russell przed Andreą Kimim Antonellim, Charlesem Leclerkiem i Lewisem Hamiltonem. Podczas GP Chin doszło jedynie do zamiany pozycji, tym razem wygrał Antonelli przed Russelem, Hamiltonem i Leclerkiem.

W tę niedzielę kierowcy zmierzą się w GP Japonii. Wyścig o GP Japonii rozgrywany jest 1976 roku, z przerwą w latach 1978-1986. Pierwsze dwa GP odbyły się na torze Fuji, ale po powrocie do kalendarza zawody odbywają się już na Suzuce, z wyjątkiem 2007 i 2008 roku, gdy F1 wróciła na dwa lata na Fuji.

Rekordzistą pod względem zwycięstw w GP Japonii jest Michael Schumacher, który triumfował sześciokrotnie. Wszystkie wygrane odniósł na Suzuce. Z kolei drugi w tej klasyfikacji jest Lewis Hamilton, który w niedzielę stanie przed szansą wyrównania rekordu Niemca, z tym że Brytyjczyk jedno ze swoich pięciu zwycięstw zanotował na torze Fuji. Przed rokiem po raz czwarty z rzędu GP Japonii wygrał Max Verstappen. O doścignięcie Hamiltona i piąty triumf na Suzuce będzie mu jednak bardzo ciężko ze względu na problemy Holendra ze zrozumieniem bolidu po nowej rewolucji oraz ogólną formę Red Bulla.

George Russell LILLIAN SUWANRUMPHA AFP

Ferrari było jednym z najlepszych teamów w testach przed startem nowego sezonu F1 ALESSIO MORGESE AFP

