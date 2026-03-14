GP Chin F1. O której i gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV, STREAM]

Wyścig F1 o GP Chin odbędzie się w niedzielę 15 marca o godzinie 8:00. Transmisję na żywo z rywalizacji kierowców Formuły 1 będzie można obejrzeć na żywo na kanale Eleven Sports 1. Z kolei stream online będzie dostępny na stronie elevensports.pl oraz w platformie Polsat Box Go. Relacja tekstowa i wyniki w Interii Sport.

O której godzinie GP Chin? Gdzie obejrzeć wyścig F1? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Z nami pierwszy wyścig nowego sezonu F1. Kierowcy zmierzyli się GP Australii, które dało pierwsze odpowiedzi na to, jak poszczególne zespoły poradziły sobie z najnowszą rewolucją techniczną. Dublet zdobył Mercedes, dzięki zwycięstwu Georga Russella i drugiemu miejscu Andrei Kimiego Antonellego. Trzecia i czwarta lokata przypadła kierowcom Ferrari, kolejno Charlesowi Leclercowi i Lewisowi Hamiltonowi. Te dwa zespoły zdają się najlepiej przygotowane do sezonu 2026.

Na przeciwnym biegunie znajdują się Aston Martin, którego kierowcy nie dojechali do mety oraz debiutujący Cadillac. Sergio Perez jako ostatni przekroczył linię mety, z kolei Valtteri Bottas nie ukończył wyścigu. Łącznie do mety nie dojechało pięciu kierowców, a szósty, czyli Oscar Piastri nawet nie wystartował, ponieważ rozbił się na okrążeniu rozgrzewkowym. Pozytywnie wypadł za to inny debiutant, czyli Audi, co warte podkreślenia z własną jednostką napędową. Bardzo wysokie dziewiąte miejsce zajął Gabriel Bortoleto, co należy uznać za świetny rezultat.

W ten weekend kierowcy rywalizują w GP Chin. Tor w Szanghaju 18 razy gościł już wyścigi Formuły 1. Jak dotąd bezapelacyjnym liderem pod względem liczby zwycięstw jest Lewis Hamilton, który triumfował tutaj aż sześć razy. Dwukrotnie ta sztuka udawała się Fernando Alonso i Nico Rosbergowi. Przed rokiem GP Chin wygrał Oscar Piastri, ale o nawiązanie do tego wyniku w niedzielę będzie mu raczej trudno.

Wyścig F1 o GP Chin odbędzie się w niedzielę 15 marca o godzinie 8:00. Relacja tekstowa i wyniki w Interii Sport.

Transmisję na żywo z rywalizacji kierowców Formuły 1 będzie można obejrzeć na żywo na kanale Eleven Sports 1. Z kolei stream online będzie dostępny na stronie elevensports.pl oraz w platformie Polsat Box Go.

Ferrari było jednym z najlepszych teamów w testach przed startem nowego sezonu F1 ALESSIO MORGESE AFP

Max Verstappen ANDREJ ISAKOVIC / AFP AFP

Tomasz Hajto nie wytrzymał! Czy Legia utrzyma się w Ekstraklasie? WIDEO Polsat Sport Polsat Sport