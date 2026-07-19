GP Belgii F1 2026. O której i gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Wyścig F1 o GP Belgii 2026 odbędzie się w dzisiaj 19 lipca o godzinie 15:00. Transmisję na żywo z rywalizacji kierowców Formuły 1 będzie można obejrzeć na żywo w TV na kanale Eleven Sports 1. Z kolei stream online będzie dostępny na stronie elevensports.pl oraz w platformie Polsat Box Go. Relacja tekstowa i wyniki w Interii Sport.

Historia rywalizacji w GP Belgii. Hamilton goni Schumachera

Po rywalizacji na legendarnym torze Silverstone i zwycięstwie Charlesa Lecerca w GP Wielkiej Brytanii, rywalizacja w F1 przenosi się na równie sławny tor Spa-Francorchamps. W ten weekend zostanie rozegrane 71. GP Belgii, ale po raz 59. odbędzie się na tym obiekcie, ponieważ w przeszłości kierowcy ścigali się także na torach Zolder (10 razy) oraz Nivelles (dwukrotnie).

Najwięcej zwycięstw, bo sześć na torze Spa-Francorchamps odniósł Michael Schumacher. Natomiast z pośród startujących zawodników Lewis Hamilton, który ma o jeden triumf mniej od Niemca. Ponadto trzykrotnie triumfował tu Max Verstappen.

Przed rokiem najlepszy w GP Belgii okazał się Oscar Piastri z McLarena, a tuż za jego plecami uplasował się jego kolega z teamu i aktualny mistrz świata - Lando Norris. Podium uzupełnił Charles Leclerc. Kierowcy Ferrari zwyciężyli jednak w dwóch z trzech ostatnich wyścigów tego sezonu, bo triumf w GP Barcelony-Katalonii odniósł Lewis Hamilton. Włoski team wydaje się coraz mocniejszy i co raz wyraźniej naciska na Mercedesa. Niemcy jednak nie odpuszczają, bo w każdym ze wspomnianych trzech wyścigów mieli przynajmniej jednego kierowcę na podium. Trzykrotnie był to George Russell, a raz dołączył do niego Andrea Kimi Antonelli. Czy Ferrari i tym razem potwierdzi swoje aspiracje?

O której godzinie GP Belgii 2026? Gdzie obejrzeć wyścig F1? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Wyścig F1 o GP Belgii 2026 odbędzie się w dzisiaj 19 lipca o godzinie 15:00. Relacja tekstowa i wyniki w Interii Sport.

Transmisję na żywo z rywalizacji kierowców Formuły 1 będzie można obejrzeć na żywo w TV na kanale Eleven Sports 1. Z kolei stream online będzie dostępny na stronie elevensports.pl oraz w platformie Polsat Box Go.

Charles Leclerc ANDREJ ISAKOVIC / AFP AFP

Kierowcy F1 podczas startu w GP sezonu 2026 JOE KLAMAR AFP





Jakub Śmiechowski: Pierwsze i drugie miejsce w największym wyścigu na świecie to niesamowite uczucie Polsat Sport