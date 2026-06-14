GP Barcelony-Katalonii F1 2026. O której i gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV, STREAM]
W siódmym wyścigu tego sezonu kierowcy F1 zmierzą się w GP Barcelony-Katalonii. Będzie to pierwsze GP o tej nazwie na torze Circuit de Barcelona-Catalunya. O której godzinie GP Barcelony-Katalonii 2026? Gdzie oglądać w TV wyścig Formuły 1? Transmisja na żywo, stream. Relacja tekstowa i wyniki w Interii Sport.
Wyścig F1 o GP Barcelony-Katalonii 2026 odbędzie się w dzisiaj 14 czerwca o godzinie 15:00. Transmisję na żywo z rywalizacji kierowców Formuły 1 będzie można obejrzeć na żywo w TV na kanale Eleven Sports 1. Z kolei stream online będzie dostępny na stronie elevensports.pl oraz w platformie Polsat Box Go. Relacja tekstowa i wyniki w Interii Sport.
O której godzinie GP Barcelony-Katalonii 2026? Gdzie obejrzeć wyścig F1? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]
Wyścig o GP Barcelony-Katalonii będzie dopiero drugim europejskich startem w tym sezonie F1. Przed tygodniem Formuła 1 wreszcie zawitała na Stary Kontynent, a miejscem rywalizacji było Monako. Wygrał Andrea Kimi Antonelli przed Lewisem Hamiltonem i Isakiem Hadjarem, dla którego było to drugie podium w karierze. Antonelli odniósł natomiast piąte z rzędu w sześciu dotychczasowych wyścigach tego sezonu. Tylko na inaugurację triumfował George Russell, a to oznacza, że nikt do tej pory nie był w stanie pokonać kierowców Mercedesa. Czy zmieni się to w Barcelonie?
GP Barcelony-Katalonii będzie pierwszym w historii. Oczywiście tor Circuit de Barcelona-Catalunya nieprzerwanie od 1991 roku gości wyścigi Formuły 1, ale zawsze rozgrywano na nim GP Hiszpanii. W tym roku, w związku z wybudowaniem toru Madring w Madrycie, tytuł ten przejęło GP w stolicy Hiszpanii, a Barcelonie pozostało właśnie GP Barcelony-Katalonii. Przed rokiem w stolicy Katalonii triumfował duet McLarena, a podium uzupełnił Charles Leclerc.
Wyścig F1 o GP Barcelony-Katalonii 2026 odbędzie się w dzisiaj 14 czerwca o godzinie 15:00. Relacja tekstowa i wyniki w Interii Sport.
Transmisję na żywo z rywalizacji kierowców Formuły 1 będzie można obejrzeć na żywo w TV na kanale Eleven Sports 1. Z kolei stream online będzie dostępny na stronie elevensports.pl oraz w platformie Polsat Box Go.