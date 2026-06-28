GP Austrii F1 2026. O której i gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Wyścig F1 o GP Austrii 2026 odbędzie się w dzisiaj 28 czerwca o godzinie 15:00. Transmisję na żywo z rywalizacji kierowców Formuły 1 będzie można obejrzeć na żywo w TV na kanale Eleven Sports 1. Z kolei stream online będzie dostępny na stronie elevensports.pl oraz w platformie Polsat Box Go. Relacja tekstowa i wyniki w Interii Sport.

Historia rywalizacji w GP Austrii. Max Verstappen dominatorem

Formuła 1 po historycznym GP Barcelony-Katalonii, w którym Lewis Hamilton i Ferrari przerwali tegoroczną hegemonię Marcedesa, rywalizacja przenosi się do Austrii. To będzie już 39. GP Austrii. Pierwsze odbyło się w 1964 roku na torze Zeltweg przygotowanym na terenie lotniska wojskowego. Od 1970 roku z przerwami zmagania odbywają się już na Red Bull Ringu, który swoją obecną nazwę ma od roku 2013

Przed rokiem wygrał tu Lando Norris, dając pierwsze od 2001 roku zwycięstwo McLarenowi na tym torze. Najczęściej na Red Bull Ringu wygrał Max Verstappen - czterokrotnie. Co ciekawe, poza Holendrem nikomu ze startujących kierowców ta sztuka nie udała się więcej, niż dwa razy. Jedyny kierowcą, który przynajmniej dwukrotnie wygrywał w GP Austrii, ale nie więcej i który pojawi się na starcie dzisiejszego wyścigu jest Valtteri Bottas.

O której godzinie GP Austrii 2026? Gdzie obejrzeć wyścig F1? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Wyścig F1 o GP Austrii 2026 odbędzie się w dzisiaj 28 czerwca o godzinie 15:00. Relacja tekstowa i wyniki w Interii Sport.

Transmisję na żywo z rywalizacji kierowców Formuły 1 będzie można obejrzeć na żywo w TV na kanale Eleven Sports 1. Z kolei stream online będzie dostępny na stronie elevensports.pl oraz w platformie Polsat Box Go.

Max Verstappen ANDREJ ISAKOVIC / AFP AFP

Lando Norris AFP





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