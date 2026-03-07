GP Australii F1. O której i gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV, STREAM]

Wyścig F1 o GP Australii odbędzie się w nocy z soboty 7 marca na niedzielę 8 marca o godzinie 5:00. Transmisję na żywo z rywalizacji kierowców Formuły 1 będzie można obejrzeć na żywo na kanale Eleven Sports 1. Z kolei stream online będzie dostępny na stronie elevensports.pl oraz w platformie Polsat Box Go. Relacja tekstowa i wyniki w Interii Sport.

O której godzinie GP Australii? Gdzie obejrzeć wyścig F1? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

F1 wraca do rywalizacji. Jak już to bywa od kilku lat, sezon zainauguruje wyścig o GP Australii na torze Albert Park w Melbourne. Początek zmagań w 2026 roku jest wyjątkowo ekscytujący, ponieważ jest to pierwszy sezon po najnowszej rewolucji technicznej.

Bolidy w nowym sezonie są lżejsze o 30 kg, mają krótszy rozstaw osi o 20 cm i są węższe o 10 cm. Wielką zmianę przeszły też jednostki napędowe. Już wcześniej bolidy Formuły 1 były hybrydowe, natomiast teraz mają znacznie więcej mocy elektrycznej. Aktualnie rozkłada się to mniej więcej w proporcjach 50 na 50. Moc z samej jednostki spalinowej maleje z ok. 850 do ok. 540 koni mechanicznych. Natomiast łączna moc układu nadal ma wynosić przeszło 1000 koni mechanicznych. Ponadto, jeśli chodzi o najważniejsze zmiany techniczne, to nie będzie już klasycznego systemu DRS, który zastępuje aktywna aerodynamika, czyli m.in. ruchome tylne skrzydło. Znad opon za to zniknęły deflektory, a samo ogumienie będzie węższe o 25 mm z przodu i 30 mm z tyłu.

Wielkim wydarzeniem jest debiut dwóch nowych zespołów: Audi (które przejęło Saubera) i Cadillaca (który jest kompletnie nowym teamem, dzięki któremu po raz pierwszy od 2016 roku stawka poszerzyła się do 11 zespołów). Audi wchodzi do rywalizacji w F1 od razu z własnym silnikiem, natomiast Cadillac korzysta z jednostki Ferrari. Jako dostawca jednostki napędowej do Formuły 1 powraca za to Ford i to po bardzo długiej, bo aż 22-letniej przerwie. W silnik Forda wyposażone są bolidy obu zespołów Red Bulla.

Wyścig F1 o GP Australii odbędzie się w nocy z soboty 7 marca na niedzielę 8 marca o godzinie 5:00. Relacja tekstowa i wyniki w Interii Sport.

Transmisję na żywo z rywalizacji kierowców Formuły 1 będzie można obejrzeć na żywo na kanale Eleven Sports 1. Z kolei stream online będzie dostępny na stronie elevensports.pl oraz w platformie Polsat Box Go.

