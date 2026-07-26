26 lipca fani motosportu byli świadkami kolejnego widowiska na najwyższym światowym poziomie. Czołowi kierowcy świata, biorący udział w zmaganiach Formuły 1, zameldowali się tego dnia na torze Hungaroring na Węgrzech.

Oczy wielu skierowane były w stronę lidera klasyfikacji generalnej - Andrea Kimi Antonellego. Po kilku tygodniach posuchy genialny nastolatek zdołała zwyciężyć wyścig w Belgii. Komplet punktów pozwolił mu umocnić się na 1. miejscu w klasyfikacji generalnej mistrzostw świata Formuły 1

Poważne kłopoty Russella. Lider klasyfikacji starł się z McLarenami

Już na starcie byliśmy świadkami ogromnych kłopotów Mercedesa. Spotkały one jednak nie Antonellego, a jego kolegi z drużyny - Georga Russella. W jego pojeździe dość niespodziewanie włączył się system anti-stall. Tym samym spadł on na odległe 20. miejsce.

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Świetny początek zaliczyli natomiast kierowcy McLarena. Na pierwszym miejscu ulokował się Oscar Piastri, natomiast za jego plecami ulokował się Lando Norris. Na karku czuli jednak oddech Maxa Verstappena, który również zaliczył bardzo udany start. Musiał natomiast wystrzegać się Lewisa Hamiltona, który również miał tego dnia chrapkę na szybkie wbicie się do czołowej trójki wyścigu.

Nie minęło 30 minut, a rywalizacja uszczupliła się o jednego zawodnika. Był nim Valtteri Bottas. W kokpicie kierowcy Cadillaca pojawił się dym. Umiejętnie zjechał on z toru, kończąc swój udział w węgierskim wyścigu.

Tuż przed 20. okrążeniem doszło do mocnych przetasowań na szczycie. Liderem wyścigu tymczasowo został Andrea Kimi Antonelli. Miało to związek z pierwszymi zjazdami do alei serwisowej. Sytuacja wróciła "do normy" raptem dziesięć okrążeń później. Na szczycie znów ulokowały się McLareny, natomiast za ich plecami ponownie znalazł się Verstappen. Spadek na 6. pozycję zanotował Hamilton. Za plecami Holendra wciąż znajdował się jednak bolid Ferrari, prowadzony przez Charlesa Leclerca.

Sytuacja diametralnie zmieniła się przy okazji 40. okrążenia. Fatalny zjazd do pit-stopu zaliczył bowiem Lando Norris. To poskutkowało utratą prowadzenia. Nowym liderem chwilowo stał się wówczas Verstappen, lecz po jego zjeździe do pit-stopu na prowadzenie wysunął się natomiast Antonelli.

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Po kilku okrążeniach rozsierdzony Norris zdołał jednak wyprzedzić nastoletniego rywala, ponownie meldując się na czele stawki. W międzyczasie karę 5 sekund otrzymał Carlos Sainz. Był to efekt wcześniejszej kolizji z Oscarem Piastrim, która wyraźnie wytrąciła z równowagi zawodnika McLarena.

Po pit-stopie Antonellego rozpoczęła się pasjonująca walka Verstappen oraz Hamiltona. Jej stawką był najniższy stopień podium. W międzyczasie kłopoty z kołem spotkały drugiego zawodnika Cadillac - Sergio Pereza. On również został wycofany z rywalizacji.

Do kolejnego zwrotu akcji doszło podczas 56. okrążenia. Domykający podium Oscar Piastri nagle zaczął gwałtownie zwalniać. Okazało się, że w jego bolidzie doszło do awarii skrzyni biegów. To wyeliminowało go z wyścigu.

Podczas 60. okrążenia ponownie doszło do przetasowań w czołówce wyścigu. Na pozycję wicelidera wbił się bowiem Max Verstappen, natomiast Lewis Hamilton... został wyprzedzony przez Antonellego. Norris w dalszym ciągu utrzymywał przewagę nad oponentami. W międzyczasie otrzymaliśmy komunikat o 5-sekundowej karze dla Hamiltona, który dopuścił się przekroczenia prędkości w alei serwisowej. To niemal wyłączyło go z walki o topową trójkę rywalizacji.

Wyścig wygrał Lando Norris. Drugie miejsce zajął Max Verstappen, a podium uzupełnił Andrea Kimi Antonelli.

Klasyfikacja końcowa Grand Prix Węgier f1.com materiał zewnętrzny

Lando Norris TAYFUN COSKUN / ANADOLU / Anadolu via AFP AFP

Max Verstappen TAYFUN COSKUN / ANADOLU / Anadolu via AFP AFP

Kimi Antonelli Antonin Vincent AFP





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