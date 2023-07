Gorąco w Red Bullu. Będzie poważna rozmowa?

Hulkenberg przed Perezem. Prawie stracili dublet

Obaj panowie przez niemal całe okrążenie nie zamierzali odpuszczać, co wykorzystał Nico Hulkenberg. Niemiec prześcignął kipiącego ogromną ambicją Meksykanina i dość długo utrzymywał się przed dumnym posiadaczem pierwszego rzędu. Zespołowy kolega obecnego mistrza świata dopiął swego dopiero na półmetku, ale na późniejsze dogonienie Verstappena nie miał już najmniejszych szans .

Stratedzy "Czerwonych Byków" też nie chcieli komplikować sprawy obu swoim kierowcom i choć reszta stawki ochoczo zjeżdżała po slicki gdy tor uległ przesuszeniu, to zarówno Verstappen jak i Perez koncentrowali się na spokojnym wywalczeniu dubletu. Na zjazd do mechaników nie zdecydowali się ponadto Carlos Sainz iduet Astona Martina. Hiszpan z Ferrari uzupełnił więc podium, a Lance Stroll oraz Fernando Alonso znaleźli się w TOP 5, inkasując cenne punkty do generalki.