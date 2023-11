Formułę 1 czekają kolejne zmiany. Kierowcy się ucieszą

Trzeci trening najszybszych kierowców świata w Polsce skutecznie przyćmiło oficjalne dołączenie Kacpra Sztuki do programu juniorskiego Red Bulla . Dla naszego rodaka to milowy krok w karierze i zarazem wielka szansa, by w przyszłości ścigać się nawet w Formule 1. - Reprezentowanie mistrzów świata przenosi mnie na zupełnie inny poziom - powiedział nastolatek w pierwszym wywiadzie w nowych barwach. Szerzej w tym temacie rozpisaliśmy się TUTAJ .

Szykuje się kolejna rewolucja w sprintach

Kierowców najbardziej interesowały inne informacje. Ku ich ogromnemu szczęściu, koce grzewcze pozostaną w Formule 1 na minimum dwa najbliższe lata. Ponadto komisja mając na uwadze zdrowie najszybszej dwudziestki globu, zarekomendowała wprowadzenie większego kanału chłodzącego. Taka a nie inna decyzja to między innymi efekt tegorocznej rundy w Katarze, podczas której zawodnicy byli na skraju omdlenia i ledwo co opuszczali swoje bolidy po zakończeniu ścigania .

Verstappen wciąż narzeka na samochód

W ostatnim treningu w sezonie 2023 tempem zaimponowali przedstawiciele McLarena oraz Mercedesa. Co prawda Lewis Hamilton zajął miejsce poza czołową dziesiątką, ale należy brać na to poprawkę, bo siedmiokrotny mistrz świata realizował inny plan niż najszybszy w sesji George Russell .

Nas odpowiednim doborem ustawień wciąż głowi się Red Bull, na co wskazuje postawa Maksa Verstappena. Holender strasznie męczył się w swoim bolidzie i nie złożył konkurencyjnego okrążenia. - Samochód znowu podskakuje. Kompletnie nie wiem co jest grane - oznajmił ekipie w końcówce zmagań. Pole do poprawy ma również Ferrari. Charles Leclerc powiedział wprost, że nie rozumie, dlaczego traci tak sporo do ścisłej czołówki.