Formuła 3. Alex Peroni doznał urazu kręgosłupa w wypadku na Monzie

Kolejny koszmarny wypadek na torze! Australijski kierowca Formuły 3 Alex Peroni miał masę szczęścia, że przeżył po tym, jak jego bolid runął na bandę po kilkudziesięciometrowym locie na włoskim torze Monza.

Zdjęcie Alex Peroni miał poważny wypadek na torze Monza; źródło: youtube.com /

Do wypadku doszło w sobotę, gdy Peroni nie zmieścił się w zakręcie i najechał na krawężnik. Jego bolid wybiło niczym z katapulty. Auto obracało się w powietrzu, a potem runęło na bandy. Sytuacja wyglądała koszmarnie.

Powtórki wypadku mogą wskazywać, że krawężnik mógł być uszkodzony jeszcze zanim najechał na niego Peroni.

19-letni Australijczyk opuścił bolid o własnych siłach i samodzielnie wsiadł do samochodu medycznego, ale widać było, że mocno odczuł skutki wypadku i jest oszołomiony.

Trafił do szpitala, gdzie badania wykazały złamanie kręgu.



- To było mocne. Jestem w szpitalu ze złamanym kręgiem. Nie wiem, jak długo będę wracał do zdrowia, ale mam nadzieję, że wrócę do samochodu najszybciej, jak to możliwe. Dziękuję wszystkim za wiadomości i wsparcie. Naprawdę to doceniam - napisał Peroni na Instagramie.

Po wypadku Peroniego wzmogły się apele o zwiększenie bezpieczeństwa kierowców na torach wyścigowych.

Sobotni incydent miał miejsce zaledwie tydzień po tym, jak na torze w Spa życie stracił 22-letni kierowca Formuły 2 Anthoine Hubert. Francuz najpierw wpadł w bandę, a następnie uderzył w niego samochód prowadzony przez Juana Manuela Correę. Amerykanin wciąż walczy o życie na oddziale intensywnej terapii jednego ze szpitali w Londynie.

Zszokowany przebiegiem wypadku Peroniego jest m.in. kierowca Formuły 1 Daniel Ricciardo. - To dziwne, nigdy nie pomyślałbym, że ten krawężnik może spowodować takie rzeczy. Niestety, czasami potrzebujesz czegoś, żeby zdać sobie sprawę, jakie mogą być konsekwencje. Nigdy nie myślałem o krawężniku, że może być takim zagrożeniem. Nie wiem, czy się oderwał, ale tak naprawdę, to nie mogłem uwierzyć w to, co widziałem - powiedział Ricciardo.



- Szaleństwo. To dla nas kolejna lekcja. Nawet, jeśli wygląda to niegroźnie, to możesz wpaść w turbulencje i samochód może wybić. Teraz wiemy, że nie może być tego rodzaju krawężników na żadnym zakręcie, który przejeżdża się z dużą prędkością - dodał australijski kierowca Renault.

Także inny kierowca Formuły 1 - Alex Albon podkreślił, że okoliczności wypadku Peroniego powinny skłonić władze najbardziej prestiżowej serii motorowej do ponownego przemyślenia, czy krawężniki na torach są dobrym rozwiązaniem.

Organizatorzy usunęli krawężnik w zakręcie Parabolica jeszcze przed sobotnim treningiem Formuły 1. Mistrz świata i lider klasyfikacji generalnej Lewis Hamilton jest zdania, że to dobre posunięcie. Jego zdaniem znacznie lepsze w tym miejscu byłyby trawa i żwir.



