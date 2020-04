Ze względu na epidemię koronawirusa, która przesuwa na bliżej nieokreśloną przyszłość początek sezonu Formuły 1, zespół Williamsa powziął kroki, mające na celu cięcie kosztów. W tej sprawie ekipa z Grove wydała specjalne oświadczenie.

Szalejąca na całym świecie pandemia powoduje, że organizatorzy wszystkich wydarzeń sportowych, w tym tych najbardziej elitarnych, przegrywają z kretesem.



Nie inaczej jest w najbardziej ekskluzywnej dyscyplinie w rodzinie motorsportu, czyli Formule 1. Już w tej chwili, z powodu koronawirusa, odwołano lub przełożono osiem z zaplanowanych na ten sezon 22 wyścigów. Póki co pierwszą rundą ma być Grand Prix Kanady 14 czerwca, ale nie ma żadnej pewności, że kalendarz jeszcze bardziej nie zostanie storpedowany.



W nowej sytuacji muszą odnaleźć się szefowie zespołów F1, przede wszystkich tych, które mają najtrudniejszą sytuację budżetową. Niewątpliwie jedną z takich ekip jest Williams, w ubiegłym roku totalny outsider w całej stawce. Brytyjczycy właśnie poinformowali, że zostali zmuszeni do cięcia kosztów, publikując na swojej stronie specjalne oświadczenie.



"Ze względu na trwającą sytuację, związaną z Covid-19, ROKiT Williams Racing tymczasowo wysyła na urlop pracowników w ramach szerszego zakresu działań, mających na celu obniżenie kosztów. Okres ten będzie trwał do końca maja, a kadra kierownicza i nasi kierowcy od 1 kwietnia mają obniżkę płac o 20 procent. Decyzje te nie zostały podjęte pochopnie, wszak naszym celem jest ochrona miejsc pracy naszych pracowników w Grove i zapewnienie im możliwości powrotu do pracy w pełnym wymiarze godzin, gdy tylko pozwoli na to sytuacja" - napisano.

